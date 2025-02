Pesticides et cancer : Notre alimentation est-elle à l’origine de nos maladies ?

Les pesticides et la question du cancer : notre alimentation pourrait-elle être la cause de nos maladies ?

Tl;dr Plus de 50% des échantillons alimentaires en Inde contiennent des résidus de pesticides.

Les pesticides couramment utilisés sont considérés comme des carcinogènes probables.

Les pratiques agricoles durables et sans produits chimiques peuvent nous aider à assurer la sécurité alimentaire.

Des produits alimentaires contaminés par des pesticides

Selon certaines recherches, plus de la moitié des échantillons de nourriture en Inde contiennent des résidus de pesticides, parfois au-delà des limites de sécurité. Cette réalité inquiétante soulève une question d’importance : comment pouvons-nous garantir que ce que nous mangeons soutient véritablement notre santé ?

Une cause probable de cancer

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé certains pesticides couramment utilisés, comme le glyphosate, comme des carcinogènes probables. Dr. Anil Thakwani, du département d’oncologie à Sharda Care, souligne : “Des études appuyées par des données révèlent maintenant une corrélation directe entre ces résidus et l’augmentation des risques de cancer, soulevant des questions urgentes sur la sécurité alimentaire et les pratiques agricoles”.

L’impact des pesticides sur notre santé

Maninder Singh Nayyar, fondateur de CEF Group, explique que ces produits chimiques ne se limitent pas à affecter les rendements agricoles. “Ils s’infiltrent dans notre sol, notre eau et notre nourriture, affectant notre bien-être de manière que nous commençons seulement à comprendre. La recherche a lié une exposition prolongée à ces produits chimiques à des risques potentiels pour la santé, il est donc essentiel de repenser notre approche de l’agriculture”.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Vers une agriculture plus saine

Heureusement, une meilleure voie est possible. En privilégiant une agriculture naturelle, sans produits chimiques, nous pouvons produire des aliments à la fois sûrs et nutritifs. Il s’agit non seulement de protéger l’environnement, mais aussi de préserver notre santé. Les choix que nous faisons aujourd’hui façonneront la santé de demain. Il est temps de prioriser des pratiques agricoles qui nourrissent véritablement à la fois les personnes et la planète.