Quel aliment éliminer pour réduire les risques de maladies et cancers ?

D'après une recherche effectuée à l'université d'Édimbourg, manger de la viande transformée pourrait favoriser le développement de certaines maladies graves telles que le cancer, le diabète ou les maladies cardiaques.

TL;DR L’étude dénonce les effets nocifs des viandes transformées.

Réduction de consommation pourrait prévenir plusieurs maladies graves.

Privilégier la viande de producteurs locaux pour préserver la santé.

La viande transformée sous le feu des projecteurs

Une récente étude, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, tire la sonnette d’alarme sur les conséquences néfastes des viandes transformées sur notre santé. Cela jette un froid dans nos habitudes alimentaires occidentales.

Des additifs nocifs présents

D’après cette recherche approfondie, parmi les nombreux éléments à risques que comportent ces produits, on retrouve des additifs préjudiciables tels que des colorants, des conservateurs et des arômes artificiels.

Ces derniers sont souvent intégrés dans nos saucisses, jambons et autres charcuteries en tout genre. Sans compter qu’ils sont souvent riches en sel et en sucre, mais déficients en terme de nutriments essentiels.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Gare aux maladies graves

L’impact sur la santé ne peut être négligé. Figurez-vous qu’une réduction de 30% de la consommation de ces viandes aux États-Unis pourrait éviter près de 350 000 cas de diabète de type 2, plus de 90 000 cas de maladies cardiovasculaires ainsi que plus de 60 000 cas de cancer colorectal. Ces chiffres sont suffisamment alarmants pour prendre conscience de l’effet massif de l’alimentation sur la santé publique.

Les alternatives recommandées

Les auteurs de l’étude recommandent de se tourner vers des alternatives plus qualitatives, à savoir la viande achetée directement chez le boucher ou auprès de producteurs locaux. Ce choix plus responsable et vigilant de nos sources de protéines est nécessaire pour préserver notre santé.