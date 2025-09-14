Adopter ce changement alimentaire réduit les risques de crise cardiaque, cancer et diabète

Adopter une modification alimentaire facile à mettre en œuvre pourrait considérablement réduire les risques de maladies graves telles que la crise cardiaque, le cancer et le diabète, selon de récentes études scientifiques mettant en lumière l'impact majeur de l'alimentation sur la santé.

Tl;dr Un régime végétal réduit les maladies chroniques multiples.

Effet protecteur notable dès 35 ans, surtout avant 60 ans.

Même une transition partielle offre des bénéfices santé.

Le poids croissant de la multimorbidité

Alors que l’on associe souvent l’infarctus du myocarde, le cancer ou encore le diabète de type 2 à la génétique, un phénomène préoccupant se dessine : ces pathologies touchent désormais bien au-delà des seuls facteurs héréditaires. La progression de la multimorbidité, terme médical désignant la présence d’au moins deux maladies chroniques chez une même personne, ne cesse d’inquiéter, tout particulièrement chez les adultes de plus de soixante ans.

Pourtant, il semblerait qu’une solution simple existe : un mode d’alimentation axé sur le végétal. C’est en tout cas ce que révèle une vaste étude européenne menée auprès de 400 000 adultes âgés de 35 à 70 ans dans six pays différents.

L’assiette végétale sous la loupe des chercheurs

Les résultats publiés dans The Lancet Healthy Longevity sont sans équivoque. Les participants qui privilégiaient une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et fruits à coque, affichaient une diminution notable – près de 32 % – du risque de développer plusieurs maladies chroniques par rapport à ceux qui consommaient peu d’aliments végétaux. Plus frappant encore : cet effet protecteur s’observait déjà chez les moins de 60 ans et se prolongeait au-delà.

Les scientifiques soulignent également que ce type de régime ne prévient pas seulement l’apparition d’une seule maladie – il limite simultanément le risque d’en cumuler plusieurs au fil du temps. En somme, manger plus végétal revient à renforcer son armure contre les principaux ennemis du vieillissement.

Des bénéfices concrets et mesurables

Qu’y gagne-t-on concrètement ? Une meilleure immunité, certes, mais aussi une meilleure gestion du taux de sucre sanguin et du cholestérol grâce à la richesse en fibres, antioxydants et vitamines. Le cocktail nutritionnel offert par ces aliments aide à réduire l’inflammation chronique et protège nos cellules contre les attaques des radicaux libres. En filigrane : une prévention accrue face aux trois grandes causes de multimorbidité que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Voici quelques gestes simples recommandés par l’étude pour amorcer la transition :

Diminuer sa consommation de viandes rouges ou transformées.

Augmenter progressivement les portions de légumes, légumineuses et céréales complètes.

Miser sur les fruits frais et oléagineux en encas quotidiens.

Vers une transition réaliste… et efficace

Adopter une alimentation plus végétale ne signifie pas nécessairement bannir tous les produits animaux. L’étude met en avant que même une démarche partielle – un « flexitarisme » raisonné – s’avère bénéfique. En somme, chaque pas compte : intégrer davantage de produits végétaux dans ses menus offre déjà une précieuse protection contre l’accumulation des maladies avec l’âge. Rien n’empêche donc d’entamer cette évolution alimentaire dès aujourd’hui… quitte à avancer prudemment vers plus de bien-être et de longévité.