Peur de l’avion : la méthode la plus utile n’a rien d’intuitif

La peur de voler touche environ 5% des personnes. Un psychologue explique pourquoi l’anxiété fausse le risque et comment mieux s’y préparer.

En bref L’anxiété fait surestimer le risque aérien

La peur de voler se traite souvent bien

Comprendre le vol aide avant l’embarquement

Le plus frappant, dans la peur de l’avion, c’est ce décalage. D’un côté, les chiffres. De l’autre, ce que le cerveau ressent quand il s’emballe. Selon Robert Bor, professeur et directeur du Centre for Aviation Psychology, l’anxiété rend un danger plus concret, plus présent, sans le rendre plus probable.

La source rappelle qu’environ 5% des personnes souffrent d’aérophobie. Elle note aussi qu’en Royaume-Uni, près de deux millions de vols sont partis ou arrivés en 2023, alors que les pannes mécaniques graves, ou pire, restent très rares. Robert Bor résume cela d’une formule assez sèche, mais parlante : « Vous avez bien plus de chances d’être tué à coups de pied par un âne que de mourir dans un crash d’avion ». Ce n’est pas une promesse de confort. C’est un rappel sur le risque réel.

Quand l’anxiété grossit le danger

Ces derniers temps, l’actualité aérienne n’a pas aidé, entre turbulences extrêmes et incident de porte en vol. Pour quelqu’un de déjà anxieux, ce type d’information suffit à nourrir l’anticipation du pire. Et une phobie, par définition, ne répond pas docilement à la logique.

Une peur commune, des déclencheurs très différents

Là où Robert Bor est utile, c’est qu’il ne met pas tout le monde dans le même sac. Il explique que la peur liée au vol finit souvent par se manifester de la même manière, avec une idée simple : ne surtout pas être dans l’appareil. Mais derrière ce réflexe, les causes changent.

Chez certains, c’est la hauteur. Chez d’autres, la claustrophobie ou la perte de contrôle. Il peut aussi exister une anxiété plus générale, dont le vol n’est qu’un déclencheur parmi d’autres. Bref, on ne traite pas exactement la même chose selon l’origine de la peur.

La préparation commence avant l’embarquement

Le conseil central de Robert Bor tient en une phrase : ne pas attendre d’être assis dans l’avion pour essayer de gérer sa peur. Il recommande de se munir en amont d’outils cognitifs et comportementaux. Dit autrement, préparer son esprit avant le trajet.

Cette idée est moins étrange qu’elle en a l’air. Plus vous comprenez ce qui se passe pendant un vol, moins chaque bruit ou mouvement prend une allure de catastrophe.

Comprendre l’avion pour moins le subir

Connaître le fonctionnement d’un vol peut vraiment réduire l’angoisse. Savoir, par exemple, que le pilote réduit la poussée peu après le décollage évite d’interpréter ce moment comme un problème. De la même façon, consulter le plan de vol en ligne peut aider : si l’appareil s’incline juste après être parti, cela peut simplement vouloir dire qu’il prend la direction de Budapest.

Ce que ça change pour vous est assez concret. Pas une disparition magique de la peur, quand même. Mais un cadre plus rationnel pour ne pas laisser chaque sensation à bord devenir une preuve que quelque chose tourne mal.