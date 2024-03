Plus d’un milliard de personnes touchées par l’obésité à travers le monde

Selon une étude présentée par l'Organisation mondiale de la Santé lors de la journée mondiale contre l'obésité le 4 mars, il y aurait plus d'un milliard de personnes obèses à travers le monde. Quelles actions pourraient être entreprises pour contrer ce fléau ?

Tl;dr Plus d’un milliard de personnes souffrent d’obésité dans le monde.

Le taux d’obésité a plus que doublé depuis 1990, et quadruplé chez les enfants.

Les taux les plus élevés se trouvent dans les îles du Pacifique, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

31 gouvernements s’efforcent de ralentir l’épidémie d’obésité à travers diverses actions.

Un constat alarmant a été révélé lors de la journée mondiale contre l’obésité le 4 mars : plus d’un milliard d’individus à travers le monde sont atteints d’obésité. Cette information, issue d’une étude de The Lancet et relayée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), montre que plus d’une personne sur huit vit en situation d’obésité.

Une augmentation préoccupante

Depuis 1990, le nombre d’adultes obèses a doublé. Chez les enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans, le phénomène est encore plus marqué : leur taux d’obésité a quadruplé. En 2022, 42% des adultes étaient en surpoids. Les pays avec les taux d’obésité les plus élevés sont les nations insulaires du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que celles du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Un problème de santé publique

Si les taux de dénutrition ont baissé, ils demeurent un problème de santé publique dans de nombreux endroits, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. L'”obésité est une maladie chronique complexe, dont les facteurs ne sont pas tous sous le contrôle de la personne atteinte”, souligne l’OMS. Outre l’obésité, d’autres formes de malnutrition persistent, comme la dénutrition, l’insuffisance de vitamines ou de minéraux, et le surpoids.

Des actions pour ralentir l’obésité

En 2022, lors de l’Assemblée mondiale de la santé, les États membres ont adopté un plan d’accélération de l’OMS visant à soutenir les pays jusqu’en 2030. Aujourd’hui, 31 gouvernements mettent en place diverses actions pour freiner l’épidémie d’obésité. Ces mesures comprennent la régulation de la commercialisation des aliments et boissons pour enfants, l’éducation et la sensibilisation du public à une alimentation saine et à l’exercice physique, ainsi que des politiques fiscales et tarifaires visant à promouvoir des régimes alimentaires sains.