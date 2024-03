Top 5 des nations les plus affectées par l’obésité selon l’OCDE

L'obésité, qui connaît une augmentation mondiale, affecte actuellement un huitième de la population mondiale, selon l'OMS. L'OCDE a récemment identifié les cinq pays les plus touchés par cette épidémie en 2021. Quels sont ces pays, à votre avis?

Un fléau mondial : l’obésité

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment publié un rapport alarmant : une personne sur huit dans le monde souffre d’obésité. Ce chiffre est en constante augmentation depuis les années 1990, avec une multiplication par deux du nombre d’adultes obèses et par quatre du nombre d’adolescents touchés.

Comprendre l’obésité : le rôle de l’IMC

Comment définir l’obésité ? L’OMS utilise l’Indice de Masse Corporelle (IMC), calculé en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (en m). Un IMC supérieur à 30 signale une situation d’obésité. Cette maladie, qui touche davantage les hommes que les femmes, est liée à la malbouffe, au contexte environnemental, mais peut également avoir des prédispositions génétiques.

Quels risques pour la santé ?

L’obésité est loin d’être anodine. Elle favorise l’apparition de nombreuses maladies graves, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et divers types de cancers.

Les pays les plus touchés

En 2021, l’OCDE a dressé le classement des cinq pays les plus touchés par l’obésité. En tête, on retrouve les États-Unis, où un tiers de la population est touchée. Le Chili, la Grande-Bretagne, la Hongrie et le Brésil complètent ce sombre tableau.