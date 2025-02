Pollution intérieure : un objet quotidien en est la cause majeure

Cet objet du quotidien, que l'on trouve fréquemment dans nos maisons, est un facteur majeur de pollution intérieure.

Tl;dr Les adoucissants textiles peuvent provoquer une pollution de l’air intérieur et des problèmes de santé.

Ils contiennent des composés organiques volatils (COV), des phtalates et des fragrances synthétiques.

Il existe des alternatives écologiques comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et les balles de séchage en laine.

Les dangers des adoucissants textiles

L’odeur agréable et la douceur des vêtements fraîchement lavés sont souvent l’œuvre des adoucissants textiles. Cependant, ces produits peuvent être plus nocifs qu’il n’y paraît. Outre la pollution de l’air intérieur, ils peuvent également causer divers problèmes de santé.

Les ingrédients problématiques

Les adoucissants textiles contiennent des composés organiques volatils (COV), des phtalates et des fragrances synthétiques. Ces substances peuvent s’évaporer dans l’air et provoquer des problèmes respiratoires, des maux de tête et des irritations cutanées. Les résidus sur les vêtements peuvent entrer en contact avec la peau et devenir aéroportés lorsque les vêtements sont portés ou passés au sèche-linge. Les COV peuvent réagir avec l’ozone à l’intérieur, formant des polluants secondaires comme le formaldéhyde et l’acétaldéhyde, qui sont liés à de nombreux problèmes de santé.

Qu’est-ce qu’un adoucissant textile ?

Souvent appelés conditionneurs de tissus, les adoucissants textiles sont des produits de lavage conçus pour réduire l’électricité statique, adoucir les vêtements et ajouter un parfum. Ils sont disponibles sous forme liquide, en feuilles pour sèche-linge ou en balles de sèche-linge. Ces produits sont ajoutés lors du cycle de rinçage ou du processus de séchage pour améliorer la sensation et l’odeur des tissus. Les adoucissants textiles contiennent des tensioactifs cationiques qui enrobent les fibres de tissu pour les rendre plus douces au toucher et réduire l’électricité statique.

Des alternatives écologiques

Face à ces risques, il est possible de se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l’environnement et de la santé. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et les balles de séchage en laine sont des substituts naturels qui peuvent réduire les risques pour la santé tout en conservant la douceur et la fraîcheur des vêtements. Le vinaigre blanc élimine les résidus de détergent et adoucit les vêtements, tandis que le bicarbonate de soude adoucit le tissu et réduit l’électricité statique. Les balles de séchage en laine peuvent fluffer naturellement les vêtements et réduire le temps de séchage.