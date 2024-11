Pour réduire votre pression artérielle, ajoutez ces légumes à votre alimentation

Vous voulez réduire votre tension artérielle ? Des études suggèrent d'ajouter ces légumes à votre alimentation.

Tl;dr Les légumes crucifères comme le brocoli et le chou aident à réduire la pression artérielle.

Une étude récente a montré une réduction significative de la pression artérielle systolique chez les consommateurs de ces légumes.

D’autres méthodes pour réduire la pression artérielle comprennent une alimentation saine et l’exercice.

Les légumes crucifères, un bouclier contre l’hypertension

Manger des légumes est bon pour la santé, c’est un fait connu. Récemment, une étude publiée dans BMC Medicine a révélé que certains légumes, en particulier les légumes crucifères comme le brocoli et le chou, peuvent être plus bénéfiques que d’autres pour lutter contre l’hypertension.

En effet, ils seraient plus efficaces pour réduire la pression artérielle que leurs homologues racines, tels que les patates douces et les carottes. C’est une information d’autant plus importante que près de la moitié des adultes aux États-Unis souffrent d’hypertension.

Une étude scientifique à la loupe

L’étude en question a été réalisée par une équipe de chercheurs de l’Université Edith Cowan. Ils ont recruté 18 participants, âgés de 56 à 72 ans, tous présentant une pression artérielle légèrement élevée. Les participants ont été divisés en deux groupes. Le groupe actif a consommé quatre portions de soupe contenant principalement des légumes crucifères, tandis que le groupe témoin a consommé la même quantité de soupe contenant principalement des légumes-racines.

Après quatre semaines d’intervention alimentaire, les chercheurs ont constaté que la consommation de légumes crucifères entraînait une baisse significative de la pression artérielle systolique par rapport à celle des légumes racines. Cette réduction pourrait se traduire par une diminution de 5% du risque de maladies cardiovasculaires majeures.

Pourquoi les légumes crucifères sont-ils plus efficaces ?

Les légumes crucifères contiennent des vitamines C, E et K, qui offrent des avantages antioxydants et anti-inflammatoires soutenant la régulation de la pression artérielle. De plus, ils sont riches en phytonutriments, des composés végétaux qui ont montré des effets bénéfiques sur la pression artérielle dans des études précédentes.

Il est important de noter que l’étude présente certaines limites. En effet, elle a été réalisée sur un petit échantillon de population composé principalement de femmes blanches, ce qui signifie que les résultats peuvent ne pas être applicables à une population plus large.

D’autres méthodes pour réduire la pression artérielle

Si l’augmentation de votre consommation de brocoli et de chou peut vous aider à réduire votre pression artérielle, ce n’est pas la seule stratégie recommandée. L’American Heart Association suggère également d’éviter de fumer ou de consommer de l’alcool en excès, de faire régulièrement de l’exercice et de gérer le stress par des techniques telles que la respiration profonde, la méditation, le yoga ou la pratique de la pleine conscience. Il est également conseillé de dormir entre sept et neuf heures par jour.

L’intégration des légumes crucifères dans notre alimentation pourrait être une étape supplémentaire vers une vie plus saine.