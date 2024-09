Le légume favori de nos grands-mères est la clé pour réduire la tension, selon les chercheurs

Face à l’ampleur de l’hypertension en France, il est essentiel d’adopter une alimentation saine et équilibrée. Cette étude souligne l’importance d’intégrer les légumes crucifères, et particulièrement le brocoli, dans notre quotidien. Un geste simple pour préserver notre santé cardiovasculaire.

Les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou et le chou frisé, sont riches en composants bénéfiques pour la santé, tels que le nitrate et la vitamine K . Le brocoli, en particulier, se distingue par sa haute teneur en potassium, un minéral qui aide à réguler la tension artérielle. Le Dr Lauren Blekkenhorts, co-auteure de l’étude, recommande « de consommer ces légumes presque tous les jours de la semaine » pour bénéficier de leurs bienfaits.

En France, près de 30% de la population souffre d’ hypertension artérielle . Cette « tueuse silencieuse » peut engendrer de graves complications comme l’infarctus du myocarde, l’AVC ou l’insuffisance rénale. Mais une bonne hygiène de vie, et surtout une alimentation saine, peuvent aider à prévenir son apparition. Selon une récente étude australienne, certains légumes se distinguent particulièrement pour leurs vertus antihypertensives.

