5 aliments à bannir pour éviter la phlébite

La phlébite, également connue sous le nom de thrombose veineuse, se produit quand un caillot de sang se forme dans une veine, touchant principalement les membres inférieurs tels que le mollet. Quels aliments devriez-vous éviter si vous êtes touché par cette maladie ?

Tl;dr La phlébite est causée par un caillot de sang, souvent dans les membres inférieurs.

Les fromages gras, comme le cheddar, peuvent aggraver l’inflammation veineuse.

Les aliments riches en sel et en vitamine K sont à éviter, tels que le jambon cru et les épinards.

Les boissons alcoolisées et les aliments sucrés, comme le brownie, doivent être limités.

Comprendre la Phlébite

La phlébite, également connue sous le nom de thrombose veineuse, est une maladie qui résulte de la formation d’un caillot de sang dans une veine, se manifestant plus fréquemment dans les membres inférieurs, comme le mollet. Cette pathologie, qui touche près de 18 millions de personnes en France, majoritairement des femmes, peut voir ses symptômes aggravés par la consommation de certains aliments.

Aliments à éviter

Plusieurs aliments peuvent aggraver l’inflammation veineuse liée à la phlébite. Parmi eux, les fromages, particulièrement les plus gras comme le cheddar, sont à limiter en raison de leur teneur en graisses saturées. Les amateurs de charcuterie seront également déçus d’apprendre que le jambon cru, le bacon, le saucisson, les rillettes et le pâté, riches en acides gras saturés et en sel, sont à éviter pour leur impact négatif sur la circulation sanguine.

Les épinards, un légume à consommer avec modération

Les personnes atteintes de phlébite sont souvent sous traitement anticoagulant. Dans ce contexte, certains aliments, notamment ceux riches en vitamine K, comme les épinards et autres légumes-feuilles, sont à consommer avec prudence.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La gourmandise, un plaisir à limiter

Les pâtisseries fortement sucrées et grasses, comme le brownie, le mille-feuille ou la tarte au citron, ainsi que les boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruits, sont à éviter. De même, la consommation d’alcool, qui augmente le risque de formation de caillots sanguins, doit être réduite.