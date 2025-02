Pourquoi de plus en plus de personnes sollicitent les chatbots pour des conseils médicaux

De plus en plus de personnes bravent les conseils médicaux en se tournant vers les chatbots. Découvrez pourquoi cette tendance se répand de plus en plus.

Tl;dr Utilisation croissante de l’IA générale, comme ChatGPT, pour obtenir des informations sur la santé.

Les personnes ayant une faible littératie en santé ou parlant une autre langue à la maison sont plus susceptibles de l’utiliser.

Nécessité d’accroître la « littératie en santé de l’IA » pour une utilisation sûre.

L’Intelligence Artificielle Générale : un nouvel outil pour la santé

De plus en plus de personnes se tournent vers l’intelligence artificielle générale (IA) pour les aider dans leur vie quotidienne et professionnelle. Parmi ces outils, ChatGPT est l’un des plus connus et des plus disponibles. Il fournit des réponses adaptées à toute question de manière gratuite. Cependant, bien que l’IA générale présente un potentiel énorme pour aider les gens à apprendre sur leur santé, les réponses ne sont pas toujours correctes. S’appuyer uniquement sur ChatGPT pour obtenir des conseils de santé peut être risqué et causer des inquiétudes inutiles.

En juin 2024, nous avons demandé à un échantillon représentatif de plus de 2 000 Australiens s’ils avaient utilisé ChatGPT pour répondre à des questions de santé. Près d’un sur dix (9,9%) avait posé une question sur la santé à ChatGPT au cours du premier semestre 2024. En moyenne, ils lui faisaient une confiance « relative » (3,1 sur 5). Les personnes ayant une faible littératie en santé, nées dans un pays non anglophone ou parlant une autre langue à la maison étaient plus susceptibles d’utiliser ChatGPT pour la santé.

Les questions les plus courantes posées à ChatGPT concernaient :

l’apprentissage d’une condition de santé (48%)

la compréhension du sens des symptômes (37%)

l’interrogation sur des actions à entreprendre (36%)

ou la compréhension de termes médicaux (35%).

Quels enjeux pour l’IA en santé ?

La part des personnes utilisant l’IA générale pour des informations sur la santé est susceptible d’augmenter. Dans notre étude, 39% des personnes n’ayant pas encore utilisé ChatGPT pour la santé envisageraient de le faire dans les six prochains mois. Si les personnes demandent à ChatGPT de traduire des informations médicales, cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Les outils d’IA générale sont généralement moins précis dans d’autres langues. Il est donc nécessaire d’investir dans des services pour garantir que parler une autre langue ne soit pas un obstacle à l’accès à des informations de santé de haute qualité.

Qu’est-ce que la « littératie en santé de l’IA » ?

Les outils d’IA générale sont de plus en plus capables de répondre aux questions générales sur la santé en utilisant un langage simple, bien qu’ils soient moins précis pour les sujets de santé complexes. Cela présente des avantages évidents car la plupart des informations de santé sont écrites à un niveau trop complexe pour la population générale. Cependant, il est plus risqué de se tourner vers des outils d’IA à usage général pour obtenir des conseils de santé. Des études de cas ont déjà montré les dangers de l’utilisation d’outils d’IA à usage général pour décider d’aller à l’hôpital ou non.

Nous devons donc aider les gens à réfléchir attentivement aux types de questions qu’ils posent aux outils d’IA et les orienter vers des services appropriés pouvant répondre à ces questions plus risquées. Il est urgent de doter notre communauté de compétences en littératie en santé de l’IA. Ce besoin s’accroîtra à mesure que de plus en plus de personnes utiliseront des outils d’IA pour la santé, et il évoluera également à mesure que ces outils d’IA évolueront.