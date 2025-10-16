Quand l’IA aux toilettes révèle les secrets de votre santé intestinale

Les toilettes intelligentes dotées d’intelligence artificielle analysent désormais nos selles pour fournir des informations précieuses sur notre santé intestinale. Cette technologie promet de révolutionner le suivi personnalisé du bien-être digestif, directement depuis la salle de bains.

Tl;dr Des toilettes connectées analysent selles et urines via capteurs.

L’IA détecte précocement des maladies comme le cancer colorectal.

Le microbiome intestinal, clé pour la santé digestive.

Quand la salle de bain devient laboratoire

Surprenante, mais bien réelle, la révolution technologique s’invite jusque dans les toilettes. Désormais, observer ses selles n’est plus seulement une curiosité médicale : cela se fait grâce à des dispositifs automatisés dotés de capteurs intelligents. Au Japon, l’entreprise Toto, déjà connue pour ses sièges chauffants et ses bidets électroniques, propose aujourd’hui un modèle de cuvette équipé d’un système d’analyse. En s’asseyant, le capteur s’active : une lumière LED éclaire les matières fécales tandis que leur couleur, leur forme et leur volume sont immédiatement relevés puis transmis à une application mobile. Cette dernière compile les données dans un « calendrier des selles » et prodigue même quelques conseils personnalisés.

L’intelligence artificielle au service du quotidien

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Outre ces « toilettes connectées », certaines start-ups redoublent d’inventivité. À Austin, la société Throne a mis au point un dispositif embarquant une caméra sur la cuvette et connecté à une application dédiée. Ce système ne se contente pas d’analyser les selles : il surveille aussi le flux urinaire et l’hydratation en temps réel, livrant à l’utilisateur des tendances et recommandations personnalisées. Pour les sanitaires partagés, plusieurs profils peuvent être créés ; la reconnaissance se fait par Bluetooth afin d’assurer une lecture précise pour chacun.

Voici comment ces solutions transforment notre rapport à l’hygiène :

Analyse automatisée des habitudes digestives pour chaque utilisateur.

des habitudes digestives pour chaque utilisateur. Détection précoce des anomalies éventuelles par IA.

des anomalies éventuelles par IA. Conseils personnalisés délivrés directement via smartphone.

Un bémol toutefois : ces outils, pensés pour le grand public soucieux de sa santé, ne remplacent pas les tests cliniques réalisés en laboratoire.

Les promesses du microbiome intestinal

Dans ce contexte, les avancées scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives. Des chercheurs de l’Université de Genève ont constitué le premier catalogue détaillé du microbiote intestinal jusqu’au niveau des sous-espèces bactériennes, exploitant des algorithmes d’apprentissage automatique. Ce travail pourrait bouleverser le dépistage du cancer colorectal. Publié dans Cell Host & Microbe, l’étude montre que cette méthode non invasive identifie près de 90 % des cas à partir d’un simple échantillon de selles — frôlant la précision du classique mais redouté examen par coloscopie.

L’importance de cette approche réside dans sa capacité à distinguer entre différentes souches d’une même bactérie dont certaines favorisent la maladie alors que d’autres protègent contre elle. Ainsi, le diagnostic devient plus fin et potentiellement généralisable à d’autres pathologies liées au microbiome.

Bientôt un geste quotidien ?

Peut-on imaginer qu’un simple passage aux toilettes devienne un réflexe santé incontournable ? Si les experts affinent encore la précision de ces analyses automatisées — pour coller au plus près des standards médicaux — tout laisse penser que demain, surveiller son microbiote depuis chez soi sera aussi banal que consulter son nombre de pas quotidiens.