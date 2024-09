Découvrez la position surprenante aux toilettes qui peut soulager votre constipation !

Voici une astuce qui pourrait bien être la clé pour des vacances réussies. Et si c'était ce petit conseil qui faisait toute la différence pour vos prochaines vacances ?

Les vacances sont souvent synonymes de découvertes culinaires, de rythme décalé et parfois de manque de sommeil, autant de facteurs qui peuvent provoquer une constipation estivale. Ce désagrément, causé par une baisse de la fréquence d’émission de selles et un ralentissement du transit intestinal, peut rapidement venir ternir vos vacances.

Le Docteur Karan Rangarajan, médecin Britannique, propose une solution simple pour lutter contre ce phénomène. Il s’agit d’une position de yoga à pratiquer sur les toilettes, censée faciliter le passage des selles. Néanmoins, il précise que cette technique ne peut « se substituer à un régime riche en fibres ni résoudre les problèmes de constipation chronique ».

Alors, quelle est cette position miracle ? Rien de plus simple : asseyez-vous normalement sur les toilettes, puis croisez une jambe en positionnant le pied sur le haut de la cuisse opposée, et pivoter légèrement le buste vers le mur. Cette position permettrait de relâcher le « muscle puborectal », facilitant ainsi le passage des selles.

En cas de constipation chronique, le Dr Rangarajan conseille d’investir dans un tabouret pour toilettes. En remontant les genoux lorsque vous êtes assis, celui-ci détend le plancher pelvien, facilitant le transit.

L’avis de la rédaction

En tant que journalistes, nous apprécions toujours les solutions simples et accessibles à tous. La position de yoga proposée par le Dr Rangarajan est une technique facile à adopter et qui peut soulager bon nombre de vacanciers. Néanmoins, n’oublions pas l’importance d’un régime riche en fibres et d’une bonne hydratation pour un transit optimal.