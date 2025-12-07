Un médicament courant contre la constipation pourrait ralentir la détérioration des reins

Des chercheurs ont observé qu’un médicament fréquemment prescrit contre la constipation pourrait également contribuer à ralentir la dégradation des fonctions rénales. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour préserver la santé des reins à partir de traitements existants.

Tl;dr Un médicament courant contre la constipation protège les reins.

La santé intestinale influence la fonction rénale chronique.

Les maladies rénales progressent discrètement et concernent des millions.

Un médicament de la constipation, nouvel allié inattendu des reins ?

Au cœur de notre organisme, les reins opèrent en silence, filtrant les déchets, régulant la pression artérielle et favorisant la production des globules rouges. Pourtant, lorsque leur fonctionnement se détériore, les signaux d’alerte sont souvent trop discrets pour être détectés à temps. Un constat préoccupant : selon une analyse menée par l’Institute for Health Metrics and Evaluation, près de 788 millions d’adultes vivent aujourd’hui avec une maladie rénale chronique (MRC) dans le monde, ce qui fait grimper cette pathologie au neuvième rang des causes de mortalité globale.

Des résultats inédits venus du Japon

Face à ce fléau silencieux et largement sous-diagnostiqué, une piste surprenante émerge grâce aux travaux d’une équipe japonaise rattachée à l’Université Tohoku. Leur étude clinique multicentrique (LUBI-CKD TRIAL), menée auprès de 150 patients atteints de MRC modérée, s’est penchée sur un vieux médicament : le lubiprostone. Administrée à deux dosages distincts durant 24 semaines, cette molécule — jusqu’ici connue pour son usage contre la constipation — a permis de ralentir significativement la chute du taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR), indicateur clé de la santé rénale. L’effet bénéfique observé dépendait en outre de la dose reçue.

Cette recherche est d’autant plus marquante que le lubiprostone n’a pas simplement réduit l’accumulation de toxines d’origine intestinale. Les scientifiques ont plutôt noté une amélioration du fonctionnement mitochondrial et une diminution des processus inflammatoires au niveau des cellules rénales.

L’axe intestin-rein au centre des avancées

Comment expliquer ce phénomène ? La réponse se trouve dans l’équilibre du microbiote intestinal. Les chercheurs ont mis en évidence que le lubiprostone favorise la croissance de certaines bactéries bénéfiques qui produisent davantage de spermidine, un composé essentiel pour la vitalité cellulaire. En optimisant ainsi l’activité des mitochondries — véritables centrales énergétiques — le médicament renforce indirectement la résistance des reins face aux agressions chroniques.

Plusieurs études comparatives menées notamment aux États-Unis abondent dans le même sens. On y relève que les patients sous lubiprostone présentent un risque réduit d’évolution vers l’insuffisance rénale terminale, par rapport à ceux traités avec d’autres laxatifs traditionnels.

Vers une révolution thérapeutique ?

Les options actuelles pour les personnes souffrant de MRC restent limitées : il s’agit surtout d’agir sur les facteurs aggravants comme l’hypertension ou le diabète. Si ces résultats encourageants se confirment lors d’essais plus larges, le repositionnement du lubiprostone pourrait représenter :

Une alternative thérapeutique simple et accessible ;

Un premier traitement ciblant l’axe intestin-rein.

Ce virage thérapeutique marquerait alors un tournant attendu pour des millions de malades dont la vie dépend souvent du recours à la dialyse ou à la transplantation.