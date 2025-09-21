Constipation : 5 causes fréquentes sur lesquelles il est facile d’agir

La constipation touche de nombreuses personnes au quotidien, souvent sans raison évidente. Pourtant, cinq causes principales expliquent ce trouble digestif courant. Bonne nouvelle : des solutions simples existent pour y remédier efficacement et retrouver un confort intestinal.

Tl;dr Constipation touche jusqu’à 20 % de la population mondiale.

Causes principales : alimentation pauvre en fibres, manque d’eau, sédentarité.

Symptômes persistants nécessitent une consultation médicale.

Un malaise courant, souvent négligé

Au quotidien, la constipation empoisonne discrètement la vie de nombreux individus. Selon des estimations récentes, ce trouble concernerait entre 9 et 20 % de la population mondiale. Derrière ce chiffre se cache bien plus qu’un simple inconfort physique : le moral aussi peut en pâtir. Pourtant, dans la majorité des cas, il s’agit davantage d’une conséquence de nos modes de vie que d’un véritable problème médical.

Identifier les causes fréquentes

L’origine de ce désagrément se trouve fréquemment dans nos habitudes alimentaires et notre routine quotidienne. Une alimentation insuffisante en fibres figure parmi les facteurs principaux. Les fibres solubles et insolubles facilitent le passage du bol alimentaire dans l’intestin ; c’est pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé préconise un apport quotidien de 25 à 30 grammes chez l’adulte. Intégrer davantage d’avoine, de légumes ou encore de fruits au menu constitue un premier levier efficace.

Mais il ne faudrait pas négliger non plus l’hydratation. Un manque d’eau incite le côlon à absorber davantage d’humidité des selles, les rendant alors plus dures et compliquant leur évacuation. Augmenter sa consommation d’eau — et pourquoi pas privilégier concomitamment des aliments riches en eau comme le concombre ou la pastèque — facilite naturellement le transit.

Par ailleurs, l’absence d’activité physique pèse lourd dans la balance digestive. Le simple fait de marcher une quinzaine de minutes après les repas ou de pratiquer quelques étirements pendant la journée stimule cette onde péristaltique si essentielle à l’évacuation intestinale.

Savoir réagir face aux signaux du corps

La constipation ne se limite toutefois pas à ces seuls éléments. Stress passager, bouleversements du rythme de vie (voyages, troubles du sommeil) mais aussi certains médicaments — opioïdes ou suppléments en fer notamment — peuvent ralentir considérablement le transit. Dans ces situations, chaque individu devra ajuster sa routine ou consulter un professionnel s’il suspecte une origine médicamenteuse.

Voici quelques signaux qui doivent alerter :

Selles dures ou grumeleuses moins de trois fois par semaine

Sensation persistante de blocage rectal

Saignements dans les selles ou perte de poids inexpliquée

Si ces symptômes perdurent plusieurs semaines, voire mois, il vaut mieux solliciter l’avis d’un spécialiste. Chez la femme enceinte notamment, toute modification alimentaire ou prise de compléments doit être discutée avec un médecin.

L’importance d’agir sans attendre

Retarder inutilement le passage aux toilettes peut aggraver la situation : plus les selles stagnent dans le côlon, plus elles durcissent selon une étude menée par Harvard. Bien souvent donc, écouter son corps et opérer quelques adaptations simples suffisent à retrouver un transit normal. Mais quand les signaux deviennent alarmants ou prolongés, seule une consultation permettra d’écarter toute pathologie sous-jacente telle qu’un syndrome de l’intestin irritable ou des troubles thyroïdiens.