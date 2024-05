L’Académie nationale de médecine recommande donc une reprise constructive du dialogue avec le laboratoire afin de garantir l’accès des personnes les plus vulnérables au vaccin HD.

Cependant, une contrariété est apparue : le laboratoire Sanofi a retiré son vaccin HD du marché français, arguant que son tarif était dérisoire en comparaison avec ses coûts de production et de distribution.

En expliquant plus précisément, “le vaccin passerait d’une protection quadrivalente à une protection trivalente”, souligne un membre de l’Académie. Il convient toutefois de se demander si cette nouvelle formule sera disponible dès l’hiver prochain , l’appui des autorités de régulation étant indispensable pour sa validation.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le vaccin actuel , préventif contre quatre souches du virus de la grippe, est donc visé par une possible réforme. L’Académie nationale de médecine recommande d’ôter la souche du virus Yamaha du mélange injecté lors des campagnes de vaccination dans l’hémisphère nord.

Alors que le doux parfum du printemps commence à peine à se faire sentir en France et que l’on anticipe déjà l’arrivée de l’été, l’Académie nationale de médecine ne perd pas de temps et planifie déjà la future campagne de vaccination contre la grippe .

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter