Pourquoi l’amiante est-elle toujours présente dans certains cosmétiques ?

Il est crucial d’informer les consommateurs des risques liés à l’utilisation de produits cosmétiques à base de talc. Nous devons exiger une meilleure réglementation de l’industrie du talc et une transparence accrue sur les ingrédients utilisés dans nos produits cosmétiques. La santé des consommateurs ne devrait jamais être mise en danger pour des raisons de commodité ou de coût.

En raison de ces similitudes, il est courant que des minéraux d’amiante se forment dans des dépôts de minéraux de talc. Les tests depuis les années 1970 ont révélé la présence de fibres asbestiformes dans certains produits de talc commerciaux. L’industrie du talc a résisté à la réglementation, ce qui signifie qu’il est possible que certaines contaminations par des fibres d’amiante soient passées inaperçues dans les produits de talc cosmétiques.

En effet, une enquête de la BBC en 2024 a révélé la présence de traces d’amiante dans deux échantillons de produits cosmétiques contenant du talc. Le talc et l’amiante présentent des similitudes, dont une formation dans des conditions géologiques similaires et une composition en éléments chimiques identiques.

L’amiante est responsable de 80% des cas de mésothéliome, un cancer incurable qui affecte principalement les poumons, mais peut également toucher l’abdomen et le cœur . En termes géologiques, il s’agit d’un groupe de minéraux. Lorsqu’observés au microscope, ces minéraux d’amiante apparaissent comme des faisceaux de fibres, connus sous le nom d’asbestiformes. Ces fibres, une fois inhalées, peuvent rester dans les poumons pendant des décennies et provoquer des lésions microscopiques.

L’amiante , ce matériau omniprésent du 20ème siècle, se retrouve dans une variété étonnante de produits, allant des matériaux de construction aux plaquettes de frein et même à la fausse neige sur les plateaux de cinéma. Cependant, son utilisation a été interdite au Royaume-Uni en 1999, suite à l’établissement d’un lien entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome.

