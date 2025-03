Pourquoi les femmes doivent-elles redoubler de vigilance face au diabète et à leuer santé cardiaque ?

Pourquoi les femmes doivent-elles accorder une attention particulière à la santé de leur cœur et au diabète? Découvrez les raisons de cette vigilance accrue nécessaire pour leur bien-être.

Tl;dr Les femmes diabétiques courent un risque accru de maladie cardiaque.

Des symptômes atypiques peuvent masquer des maladies cardiaques chez les femmes.

L’importance d’un mode de vie sain et de la détection précoce pour gérer les risques.

Les défis du diabète et des maladies cardiaques chez les femmes

Le diabète et la santé cardiaque sont étroitement liés, et les femmes font face à divers défis dus aux variations hormonales, génétiques et aux changements de leur style de vie. Les femmes doivent accorder une attention supplémentaire car elles peuvent être plus à risque de maladies cardiaques. Ainsi, il est crucial pour elles d’être particulièrement vigilantes quant à la santé de leur cœur tout en gérant leur diabète.

Les risques cardiaques accrus

Les femmes diabétiques sont plus susceptibles d’avoir une tension artérielle élevée, un taux de LDL élevé et sont plus enclines à l’obésité que les hommes. De plus, les femmes ayant du diabète peuvent également avoir le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), lié à une résistance à l’insuline et un risque accru de maladies cardiaques.

Des symptômes d’attaque cardiaque atypiques

« Bien que la douleur thoracique reste le symptôme principal chez les hommes et les femmes, il est plus probable que les symptômes soient totalement absents chez les femmes, tels que la transpiration, l’essoufflement, l’inconfort abdominal et les nausées. » a déclaré le Dr Archana Batra, diététicienne et éducatrice certifiée en diabète.

Le rôle des hormones et le risque silencieux de maladie cardiaque

L’œstrogène joue un rôle crucial dans la santé cardiaque, mais après la ménopause, en raison des changements du niveau d’œstrogène, les femmes pourraient être plus à risque de maladies cardiovasculaires. De plus, puisque les symptômes de la maladie cardiaque sont absents chez les femmes, elles peuvent ne pas réaliser qu’elles ont une maladie cardiaque jusqu’à ce qu’elles soient confrontées à une insuffisance cardiaque grave ou un accident vasculaire cérébral.

L’impact du stress et l’importance du mode de vie

Les femmes vivent des niveaux de stress et de dépression plus élevés que les hommes, ce qui peut affecter leur taux de sucre dans le sang et leur santé cardiaque. Il est donc essentiel pour elles d’adopter un mode de vie sain, de faire de l’exercice régulièrement, de contrôler leur taux de sucre dans le sang, leur cholestérol et leur tension artérielle, et de gérer leur stress pour réduire le risque de maladie cardiaque.

Détection précoce et sensibilisation

La détection précoce et la sensibilisation sont essentielles pour les femmes, car les symptômes de la maladie cardiaque chez les femmes sont souvent absents. Elles doivent surveiller régulièrement leur taux de sucre dans le sang et leur santé cardiovasculaire. Prioriser la santé cardiaque n’est pas juste une option ; c’est une nécessité pour les femmes atteintes de diabète.