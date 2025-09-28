Une cardiologue alerte sur quatre symptômes discrets de crise cardiaque fréquemment ignorés par les femmes

Certaines manifestations d’une crise cardiaque passent fréquemment inaperçues chez les femmes. Un cardiologue met en lumière quatre signes discrets mais importants, souvent négligés, qui devraient alerter et inciter à consulter rapidement.

Tl;dr Les crises cardiaques chez les femmes présentent des signes discrets.

Peu de femmes identifient le cœur comme principal risque mortel.

Symptômes : douleur thoracique, essoufflement, malaise diffus.

Des signes souvent méconnus chez les femmes

Chaque année, plus de 60 millions de femmes américaines vivent avec une forme quelconque de maladie cardiaque. Pourtant, seule une femme sur deux aux États-Unis sait que cette pathologie demeure leur première cause de décès. Selon le rapport du Centers for Disease Control and Prevention publié en 2024, ce fléau a coûté la vie à 304 970 Américaines en 2023 — soit l’équivalent d’une victime sur cinq. Le chiffre interroge : pourquoi cette ignorance perdure-t-elle face à un danger aussi massif ?

Des symptômes atypiques et silencieux

L’idée reçue du « soudain poing sur la poitrine » colle à la crise cardiaque, surtout dans les films. Or, pour beaucoup de femmes, les signaux d’alerte se montrent bien plus subtils. Le docteur Kunal Sood, fort de sa renommée sur Instagram (2,1 millions d’abonnés), a récemment alerté sur ces symptômes spécifiques qui passent souvent inaperçus.

D’après ses indications et celles du National Heart, Lung and Blood Institute, plusieurs signaux doivent alerter :

Pression ou douleur thoracique , ressentie comme un serrement ou une gêne persistante au centre du torse.

, ressentie comme un serrement ou une gêne persistante au centre du torse. Malaise dans le haut du corps : douleurs au niveau des bras, du dos, du cou, de la mâchoire ou même du ventre.

: douleurs au niveau des bras, du dos, du cou, de la mâchoire ou même du ventre. Essoufflement soudain , pouvant survenir avec ou sans douleur thoracique.

, pouvant survenir avec ou sans douleur thoracique. Sensations inhabituelles : sueurs froides, nausées ou étourdissements qui rappellent parfois une grippe banale.

L’importance d’écouter son corps

Le quotidien chargé – entre responsabilités familiales et obligations professionnelles – pousse nombre de femmes à ignorer ces manifestations. Le docteur souligne que ces signes sont souvent assimilés à une indigestion, à un coup de fatigue passager ou au vieillissement naturel. Pourtant, négliger ces alertes peut avoir des conséquences graves. Quelques instants d’attention peuvent faire toute la différence.

Mise en perspective : sensibiliser davantage

Reconnaître les signes spécifiques des crises cardiaques chez les femmes apparaît essentiel pour inverser la tendance actuelle. Dans un pays où la première menace reste encore mal comprise par une majorité concernée, la prévention passe par l’éducation et l’écoute attentive des signaux envoyés par notre propre organisme. Les maladies cardiovasculaires ne sont pas qu’une affaire d’hommes ; il est grand temps d’ajuster le regard porté sur ce risque majeur.