Pourquoi les jeunes apparemment en forme subissent des crises cardiaques

Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque diagnostiquée ou ayant subi une crise cardiaque ou une chirurgie cardiaque peuvent s’inscrire à une salle de sport , mais uniquement sous surveillance médicale. L’intensité et la durée de l’exercice doivent être décidées par le cardiologue. Il est essentiel d’écouter son corps et de ne pas dépasser ses limites physiques. « L’excès en tout n’est pas dans votre meilleur intérêt », conclut le cardiologue.

Les bilans de santé ne prédisent l’état de santé d’une personne que jusqu’à un certain point. « Un bilan de santé ne peut pas prévoir avec précision les événements futurs », explique un cardiologue. De nombreux infarctus sont déclenchés par des ruptures de plaque soudaines dans des artères qui semblent saines, bloquant le flux sanguin.

Contrairement aux idées reçues, l’excès d’exercice peut être dangereux pour la santé cardiaque . Les crises cardiaques soudaines chez les hommes en bonne santé dans la trentaine et la quarantaine sont souvent dues à un manque de sommeil, un stress intense, une alimentation malsaine, une consommation excessive d’alcool ou de drogues et, dans certains cas, une surconsommation de compléments protéinés prescrits pour développer la masse musculaire.

