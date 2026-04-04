Adoptez ces 3 habitudes quotidiennes pour réduire le risque de crise cardiaque et d’AVC

Adopter quelques habitudes quotidiennes faciles pourrait réduire significativement le risque de crise cardiaque et d’AVC. Selon des experts, de petits ajustements dans le mode de vie suffisent à améliorer la santé cardiovasculaire et à protéger le cœur.

Tl;dr Petits changements sommeil, activité, alimentation réduisent le risque cardiaque.

Combinaison optimale = -57 % d’événements cardiovasculaires majeurs.

Effet cumulatif, même de modestes efforts quotidiens.

Des gestes simples pour préserver son cœur

À l’heure où les maladies cardiovasculaires s’imposent comme la première cause de mortalité mondiale, une étude récente menée par l’Université de Sydney vient éclairer sous un jour nouveau l’impact de petits changements quotidiens. Plutôt qu’une révolution dans nos habitudes, ce sont quelques ajustements modestes mais ciblés — sur le sommeil, l’activité physique et l’alimentation — qui pourraient réduire sensiblement le risque d’infarctus, d’AVC ou d’insuffisance cardiaque.

L’étude en chiffres : quand la modestie paie

L’analyse de données issues de 53 242 volontaires âgés en moyenne de 63 ans a livré des résultats frappants. En intégrant chaque jour seulement 11 minutes supplémentaires de sommeil, 4,5 minutes d’activité physique modérée à intense (une marche rapide ou porter les courses suffisent), ainsi qu’un quart de tasse de légumes en plus, les chercheurs ont observé une baisse de 10 % du risque d’accident cardiovasculaire majeur sur huit ans. Cette corrélation positive ne prouve pas le lien direct, certes, mais elle appuie la thèse selon laquelle des améliorations minimes peuvent peser dans la balance.

Pour celles et ceux qui visent plus haut, l’étude identifie un trio gagnant :

8 à 9 heures de sommeil chaque nuit

Au moins 42 minutes quotidiennes d’exercice modéré à soutenu

Une alimentation riche en fruits, légumes, poissons et céréales complètes, pauvre en produits transformés et boissons sucrées

Ce cocktail optimal serait associé à une chute impressionnante — jusqu’à 57 % — des événements cardiovasculaires majeurs par rapport aux profils les moins favorables.

Soutenir la santé cardiaque au quotidien

« Nous montrons qu’en combinant quelques petits ajustements dans différents domaines du quotidien, l’impact positif sur la santé cardiovasculaire peut être conséquent », souligne le nutritionniste Nicholas Koemel. Un message d’espoir pour ceux que décourage l’idée d’une transformation radicale : « Il vaut mieux débuter par deux ou trois changements modestes, mais durables plutôt que viser trop haut et tout abandonner rapidement. »

L’interdépendance entre ces trois leviers est également relevée : mieux bouger facilite souvent un meilleur sommeil ; manger équilibré favorise l’énergie pour s’activer ; et ainsi de suite. L’équipe envisage déjà la création d’outils numériques simples pour accompagner chacun dans ce parcours vers des habitudes plus vertueuses.

Derrière les chiffres, une invitation à agir

Si toutes les réponses ne sont pas encore là quant aux déclencheurs précis des maladies du cœur, il est aujourd’hui possible d’agir à son échelle. Comme le rappelle le professeur Emmanuel Stamatakis, « ne sous-estimons jamais la portée d’une petite évolution dans notre routine quotidienne — chaque geste compte réellement pour protéger notre cœur sur le long terme. »