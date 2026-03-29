Changement d’heure : des effets durables sur la santé, du diabète aux accidents vasculaires cérébraux

Le passage à l’heure d’été ou d’hiver suscite des inquiétudes croissantes chez les experts. Plusieurs études mettent en lumière un lien entre ce changement et une augmentation durable des risques d’AVC, de diabète et de troubles digestifs.

Tl;dr Le changement d’heure perturbe l’horloge interne.

Sommeil et santé fragilisés, surtout en heure d’été.

Des conseils existent pour limiter les effets négatifs.

Un passage à l’heure d’été sous surveillance scientifique

Chaque printemps, la France ajuste ses horloges : dans la nuit du 28 au 29 mars 2026, à deux heures du matin, il sera en réalité trois heures. Ce passage à l’heure d’été réjouit certains — plus de lumière le soir — mais inquiète aussi nombre de spécialistes. À vrai dire, derrière cette apparente banalité se cache un sujet de préoccupation majeure pour les chercheurs de l’Inserm, à commencer par la neurobiologiste Armelle Rancillac. Selon elle, « le corps fonctionne sur des rythmes précis, et bousculer ces cycles n’est pas sans conséquence ».

L’impact sur l’horloge biologique et le sommeil

Difficile, en effet, de minimiser une simple « heure perdue ». Avancer ou retarder son cycle éveil-sommeil désynchronise profondément l’horloge interne, explique l’Inserm. Cette désorganisation perturbe la qualité du sommeil : la fenêtre optimale pour récupérer s’en trouve décalée. S’en suivent alors des conséquences en cascade : moins de récupération physique ou intellectuelle, troubles de la mémoire et sécrétions hormonales altérées. Le ministère de la Santé rappelle que le sommeil « prépare à l’état de veille qui suit », soulignant ainsi son rôle clé dans notre santé globale.

Santé fragilisée et risques accrus avec l’heure d’été

La liste des effets indésirables n’est pas anodine :

Baisse de vigilance et somnolence, parfois dangereuse au volant.

Dérèglement du métabolisme, propice aux troubles digestifs ou à la prise de poids.

Diminution des défenses immunitaires et augmentation du risque d’accidents ou de maladies cardiovasculaires.

Certaines populations y sont particulièrement sensibles : les femmes, les personnes présentant des comorbidités ou souffrant déjà de problèmes de santé. « Les petits dormeurs s’exposent davantage aux risques sur le long terme… Et rares sont ceux qui ont réellement besoin de moins de six heures par nuit ! », insiste Armelle Rancillac. Selon une étude menée par Opinionway, les Français dorment en moyenne moins qu’avant — 6 h 50 en semaine.

Mieux vivre le changement d’heure : conseils pratiques

Malgré un vote européen en faveur de sa suppression, le changement d’heure semble destiné à perdurer. Alors comment s’adapter ? Les experts recommandent d’augmenter son exposition à la lumière naturelle le matin tout en limitant celle aux écrans lumineux le soir. Diminuer l’intensité ou activer les filtres bleus sur smartphone aide également. Revoir sa routine nocturne — température modérée dans la chambre, environnement calme et tamisé — favorise une meilleure transition vers ce nouveau rythme imposé.

Si profiter d’une heure supplémentaire d’ensoleillement séduit, il vaut mieux ne pas négliger ses effets secondaires sur notre bien-être.