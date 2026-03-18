Dormir au frais : une clé insoupçonnée pour préserver la santé de votre cœur ?

De récentes études s’intéressent au lien entre la température de la chambre à coucher et la santé cardiovasculaire, questionnant l’impact d’un environnement plus frais sur le bien-être du cœur et la qualité du sommeil.

Tl;dr Chambre chaude : risque accru pour la santé cardiaque.

Température élevée : fréquence cardiaque en hausse, récupération réduite.

Privilégier le confort personnel pour la température nocturne.

Des nuits trop chaudes, un enjeu de santé cardiaque sous-estimé

Dormir dans une chambre surchauffée n’est peut-être pas anodin. Les résultats d’une récente étude publiée dans la revue BMC Medicine révèlent que des températures nocturnes élevées pourraient nuire à la santé cardiovasculaire, une réalité à prendre au sérieux alors que les épisodes de chaleur se multiplient. Plus que le simple confort, il s’agirait d’un véritable paramètre de prévention.

L’étude : chaleur et rythme cardiaque sous surveillance

Dans le contexte australien, marqué par un climat souvent rude, quarante-sept adultes âgés ont participé entre décembre 2024 et mars 2025 à une expérience inédite. Pendant plusieurs semaines, des capteurs installés dans leurs chambres ont enregistré la température ambiante, tandis que des dispositifs portés par les volontaires suivaient leur fréquence cardiaque et la variabilité du rythme (HRV). Résultat : dormir dans une pièce dépassant les 24°C (75°F) augmente non seulement la fréquence cardiaque durant le sommeil, mais réduit aussi cette variabilité — signe que le corps peine à récupérer et reste sous tension.

Les chercheurs ont observé que :

Le risque de diminution du HRV grimpait de 40% dès que la température oscillait entre 24°C et 26°C.

Au-delà de 28°C (82°F), ce risque était presque triplé.

Cette situation pourrait s’expliquer par une sollicitation accrue du système nerveux autonome chargé d’adapter le corps aux variations thermiques.

Pourquoi la chaleur perturbe-t-elle autant le sommeil ?

Normalement, notre température centrale diminue pendant la nuit afin d’atteindre un sommeil profond. Mais lorsque l’air reste chaud, ce processus s’enraye. Selon l’experte Joyce M. Oen-Hsiao, « des nuits plus fraîches allègent le travail du cœur pendant le repos ». En revanche, en environnement chaud, le cœur doit intensifier ses efforts pour dissiper la chaleur — un phénomène accentué par la transpiration nocturne pouvant provoquer déshydratation et fatigue persistante au réveil. Sur le long terme, ce stress thermique répété entraverait les capacités physiologiques de récupération.

Trouver sa température idéale pour dormir

Si l’Organisation mondiale de la Santé fixe à 26°C (79°F) le seuil maximal en journée, aucune directive précise ne concerne les nuits. Pourtant, des recherches suggèrent qu’un intervalle compris entre 20°C et 25°C optimise généralement la récupération. Néanmoins, comme le souligne Robert L. Gottlieb, « dormez avant tout à la température qui vous convient personnellement ». En cas de canicule persistante : ventilateur, climatisation ou nuit chez des proches restent autant d’alternatives pour protéger sa santé cardiaque.

À l’heure où les vagues de chaleur deviennent monnaie courante, ajuster son environnement nocturne s’impose comme un geste préventif simple… mais crucial.