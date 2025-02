Pourquoi notre esprit vagabonde-t-il ? Découvrez les problèmes de santé liés et comment améliorer la situation

Enfin, un sommeil de qualité est essentiel pour améliorer la concentration. Si le brouillard cérébral persiste pendant plusieurs semaines, il est conseillé de consulter un médecin. Il pourrait être dû à un problème de santé sous-jacent comme un déséquilibre hormonal, une carence en vitamines ou une fatigue chronique. En adoptant de petites modifications dans vos habitudes quotidiennes – manger sainement, rester actif, dormir mieux et gérer le stress – vous pouvez améliorer votre concentration et votre niveau d’énergie.

Pour dissiper le brouillard cérébral, il est recommandé de rester actif. Même une promenade de 30 minutes ou un exercice léger peut améliorer la circulation sanguine vers le cerveau. « L’exercice régulier, la méditation et la respiration profonde peuvent réduire le stress et améliorer la clarté mentale », précise le Dr Kriti Anand, psychiatre à Paras Health à Panchkula.

Selon le Dr Rohan, psychiatre au Regency Healthcare de Kanpur, les causes du brouillard cérébral peuvent inclure le stress, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, la déshydratation, ainsi que certaines conditions médicales ou carences en vitamines. « Passer trop de temps devant des écrans, ne pas faire assez d’exercice et consommer beaucoup de sucre peuvent également aggraver le brouillard cérébral « , prévient-il.

Avez-vous déjà eu du mal à rester concentré lors d’une réunion de travail ou lors d’une conversation avec des amis ? Vous êtes peut-être victime de ce que l’on appelle le « brouillard cérébral ». Ce terme n’est pas médical, mais il est utilisé pour décrire une série de symptômes tels que des difficultés de concentration, une confusion mentale , une lenteur de pensée, une sensation de pensées floues, des oublis, une perte de mots et une fatigue mentale. Certaines personnes signalent également un brouillard cérébral après leur rétablissement du Covid-19.

Pourquoi nos esprits divaguent-ils ? Découvrez les problèmes de santé sous-jacents et comment améliorer votre concentration.

