Une étude indique que la caféine pourrait contrer les pertes de mémoire dues au manque de sommeil

Une étude récente indique que la caféine pourrait aider à restaurer les capacités de mémoire altérées par un manque de sommeil, selon des chercheurs qui se sont penchés sur l’impact de la privation de repos sur les fonctions cognitives.

Tl;dr La caféine atténue les pertes de mémoire dues au manque de sommeil.

L’étude identifie la région cérébrale CA2 comme clé.

Des recherches sur l’humain restent nécessaires.

Un lien inédit entre caféine, mémoire et sommeil

Les effets du manque de sommeil sur notre capacité à mémoriser sont connus, mais une nouvelle étude vient éclairer le rôle méconnu que pourrait jouer la caféine dans la préservation de certaines fonctions cognitives. Les travaux menés par des chercheurs de l’Université Nationale de Singapour (NUS) ont mis en lumière l’action protectrice de ce stimulant, du moins chez la souris, sur la mémoire dite « sociale ».

Caféine et circuits mémoriels : un mécanisme dévoilé

Au centre de cette découverte, une région précise du cerveau retient désormais l’attention : le secteur CA2 de l’hippocampe. Cette zone, essentielle à la reconnaissance d’individus déjà rencontrés, semble particulièrement vulnérable à la privation de sommeil. Lors d’expérimentations, des souris privées de repos éprouvaient nettement plus de difficultés à reconnaître leurs congénères. Toutefois, administrer régulièrement de la caféine avant cette privation permettait d’éviter ces déficits.

Les chercheurs ont également observé que même après coup – en appliquant directement la caféine sur des tissus cérébraux issus de souris épuisées –, les signaux dans cette fameuse région CA2 retrouvaient une intensité proche de la normale. Selon le physiologiste Lik-Wei Wong, « la privation de sommeil ne provoque pas uniquement une sensation de fatigue ; elle perturbe sélectivement des circuits essentiels liés à la mémoire ».

Caféine et adénosine : quelles implications ?

D’un point de vue moléculaire, le manque de sommeil augmente la transmission liée à l’adénosine, un neuromodulateur impliqué dans l’envie de dormir et susceptible d’altérer les circuits mnésiques. La caféine, connue pour inhiber cette voie, confirme ici son effet protecteur contre les perturbations induites par l’adénosine.

À ce stade, il faut rappeler que seules des souris ont été étudiées : humains et rongeurs partagent certes beaucoup sur le plan biologique mais selon les chercheurs eux-mêmes, des essais complémentaires seront indispensables pour transposer ces résultats.

Nouvelles perspectives pour les maladies neurodégénératives ?

Cette avancée pose aussi la question du lien entre manque chronique de sommeil et maladies telles que la démence. Des études antérieures avaient déjà suggéré qu’une consommation régulière de café pourrait offrir une certaine protection face aux troubles neurodégénératifs. Cette fois-ci, les scientifiques proposent un mécanisme précis : le ciblage du circuit CA2.

Pour résumer les enjeux :

Caféine : potentiellement bénéfique contre certaines formes d’amnésie sociale.

: potentiellement bénéfique contre certaines formes d’amnésie sociale. Mémoire sociale : nouvelle cible pour prévenir le déclin cognitif.

: nouvelle cible pour prévenir le déclin cognitif. Démence : compréhension affinée des liens avec le sommeil.

Bien sûr, chaque nouvelle pièce ajoutée au puzzle du cerveau ouvre autant d’espoirs que d’interrogations. Comme l’explique le neuroscientifique Sreedharan Sajikumar, « nos résultats désignent la région CA2 comme un pivot entre sommeil et mémoire sociale : une piste prometteuse pour préserver nos capacités cognitives face aux aléas du quotidien… et à quelques nuits trop courtes. »