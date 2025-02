Pourquoi vos cheveux continuent-ils de tomber malgré les remèdes utilisés ?

Cinq raisons pour lesquelles votre chute de cheveux persiste malgré l'application de différents remèdes.

Tl;dr La chute de cheveux peut être normale ou pathologique.

Elle peut être due à des carences, stress, médicaments, maladies ou changements hormonaux.

Consulter un médecin est essentiel pour déterminer la cause.

La chute de cheveux : un phénomène naturel ou un signal d’alarme ?

L’observation quotidienne de quelques cheveux sur votre brosse peut ne pas être alarmante. En effet, il est tout à fait normal de perdre jusqu’à 100 cheveux par jour. Cependant, quand la chute de cheveux dépasse ce seuil, il faut prêter attention. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de cette perte excessive : la calvitie masculine ou féminine, certaines maladies, ou encore des choix de vie particuliers.

Les causes possibles de la chute de cheveux

La carence nutritionnelle est une cause souvent négligée. En effet, des régimes extrêmes, pauvres en protéines et en certains micronutriments comme le fer, la vitamine B12 et la vitamine D, peuvent entraîner une perte de cheveux. Pour établir un diagnostic précis, un test sanguin est souvent nécessaire.

Les périodes de stress intense peuvent également provoquer une chute de cheveux notable. Les cellules souches, responsables du cycle de croissance des cheveux, peuvent devenir inactives en cas de stress récurrent, entraînant un arrêt de la croissance des cheveux.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Certaines « médications » peuvent également provoquer la chute de cheveux. Les anticoagulants, les traitements de l’acné riches en vitamine A, les stéroïdes anabolisants et les médicaments pour l’arthrite, la dépression, la goutte, les problèmes cardiaques ou l’hypertension en sont quelques exemples.

L’alopécie : une maladie auto-immune à surveiller

L’alopécie areata, une maladie auto-immune, peut provoquer une chute de cheveux en plaques. Elle peut toucher n’importe quelle partie du corps, mais elle affecte le plus souvent le cuir chevelu. Si vous observez une chute de cheveux importante, il est essentiel de consulter un médecin pour vérifier la présence de cette maladie.

La chute de cheveux post-partum : un phénomène naturel

Certaines femmes peuvent également connaître une perte de cheveux importante après l’accouchement. Cette chute est due à la baisse du taux d’œstrogènes qui survient après la naissance. Ce phénomène est « transitoire » et disparaît généralement en moins d’un an. Les hormones de la grossesse empêchent en effet les cheveux de tomber aussi fréquemment qu’en temps normal, donnant l’impression d’une chevelure plus épaisse et plus volumineuse. Après l’accouchement, les hormones se rééquilibrent, entraînant la chute des cheveux excédentaires.