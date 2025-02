Pourquoi vos cheveux tombent davantage cette saison : 4 explications

Quatre raisons expliquant pourquoi vos cheveux tombent davantage durant cette saison spécifique.

Tl;dr La chute des cheveux peut être due à plusieurs facteurs.

Des carences nutritionnelles et le stress peuvent causer la chute des cheveux.

La chaleur saisonnière et le vieillissement peuvent également affecter la santé des cheveux.

Comprendre la chute de cheveux saisonnière

Nous entrons dans cette période de transition entre l’hiver et l’été où les vents sont forts et ont un impact sur nos cheveux. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous retrouvez un nombre inhabituel de mèches sur votre brosse, votre oreiller ou dans la douche. La chute de cheveux peut être le résultat de nombreux facteurs. Il est donc essentiel d’identifier celui qui vous touche pour pouvoir appliquer le traitement adéquat.

Les signes d’une chute de cheveux saisonnière

La perte de cheveux devient plus évidente lors du brossage ou de la douche, souvent caractérisée par des touffes de cheveux. De plus, les cheveux peuvent devenir cassants et secs, ce qui entraîne davantage de pointes fourchues. Cette sécheresse peut également provoquer des démangeaisons et des pellicules.

Le rôle de la nutrition

L’alimentation joue un rôle crucial dans la santé de vos cheveux. Des carences en certaines vitamines et oligo-éléments peuvent causer la perte de cheveux. Une chute accrue de cheveux est souvent liée à des carences en fer, en acide folique, en biotine, en vitamine D, en magnésium et en zinc. Assurer un apport suffisant de ces vitamines et minéraux est essentiel pour maintenir des cheveux sains.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le stress : un facteur non négligeable

« L’anxiété persistante et le stress psychologique peuvent accélérer votre cycle capillaire et causer une perte de cheveux plus importante. » En effet, un stress important peut parfois déséquilibrer le système immunitaire de votre corps et cibler vos follicules pileux. Un taux élevé de stress et d’anxiété peut également ralentir la croissance de vos cheveux, augmentant ainsi la probabilité qu’ils tombent lors du brossage.

Le vieillissement et la chaleur saisonnière

Avec l’âge, les cheveux ont tendance à s’affiner et à pousser plus lentement. Par ailleurs, pendant les mois d’été, la transpiration peut obstruer les pores, rendant les cheveux plus cassants. De plus, les rayons UV du soleil peuvent rendre les cheveux plus fragiles pendant les mois chauds. Il est donc crucial de prendre soin de votre cuir chevelu lors des périodes de chaleur.

En conclusion, la chute de cheveux peut être le résultat de nombreux facteurs. Il est donc essentiel de connaître ces derniers pour pouvoir appliquer le traitement adéquat et prendre soin de sa chevelure.