La chute importante de cheveux chez l’homme, un possible signe précoce de troubles cardiaques

Une nouvelle étude met en lumière un lien potentiel entre une perte de cheveux importante chez les hommes et l’apparition précoce de troubles cardiaques, suggérant que ce symptôme pourrait alerter sur des risques cardiovasculaires sous-jacents.

Tl;dr Perte de cheveux sévère liée à des risques cardiaques cachés.

Les vaisseaux sanguins du cœur fonctionnent moins bien chez les chauves.

Bilan cardiaque recommandé en cas de calvitie précoce et hypertension.

Un signe qui ne trompe pas : la perte de cheveux et le cœur

Chez beaucoup d’hommes, la calvitie est perçue comme une question d’apparence ou, au mieux, un simple effet du temps qui passe. Pourtant, les récentes découvertes scientifiques remettent en cause cette idée reçue : la perte importante ou précoce de cheveux pourrait bien être un indicateur silencieux de troubles plus profonds du côté du cœur.

Des chercheurs ont suivi 101 hommes âgés de moins de 55 ans, tous récemment diagnostiqués avec une hypertension artérielle non traitée. Ils ont alors réparti ces participants selon trois profils : absence de perte de cheveux, chute légère à modérée, et calvitie avancée. Et c’est là que les surprises commencent.

Des tests révélateurs sur le système cardiovasculaire

À première vue, rien ne semblait distinguer réellement ces groupes sur le plan des symptômes ressentis. Mais les examens médicaux, eux, racontent une autre histoire. Les médecins se sont penchés sur différents marqueurs : rigidité des artères, épaisseur de la paroi carotidienne, taille du muscle cardiaque… Rien d’alarmant jusqu’ici. Toutefois, un test précis – l’étude du flux sanguin dans les plus petits vaisseaux du cœur – a livré un constat sans appel.

Les hommes souffrant d’une calvitie marquée affichaient un déficit net : leur microcirculation cardiaque fonctionnait moins bien que celle des autres. Autrement dit, même en l’absence de signes visibles ou ressentis, leur cœur montrait déjà des difficultés à irriguer ses tissus en profondeur – une alerte précoce vers d’éventuels problèmes cardiovasculaires.

Pourquoi ce lien ? Des hormones aux habitudes de vie

Comment expliquer cette association inattendue entre perte capillaire et santé cardiaque ? Selon les scientifiques, tout tournerait autour des androgènes, ces hormones responsables à la fois de la calvitie masculine et du bon fonctionnement vasculaire. Mais il y a plus : ceux qui perdent leurs cheveux tôt présentent souvent aussi une résistance à l’insuline, un excès pondéral ou encore un taux élevé de cholestérol – autant de facteurs aggravants pour le cœur.

La prévention s’impose donc naturellement : face à une chute rapide ou importante des cheveux chez un homme hypertendu, il vaut mieux ne pas banaliser la situation.

Alerte capillaire : quels réflexes adopter ?

Plutôt que d’ignorer ces signaux discrets, mais éloquents, certains gestes s’avèrent judicieux :

Surveiller sa tension artérielle et son poids régulièrement.

S’engager dans une activité physique adaptée.

Faire contrôler son cholestérol et sa glycémie.

Limiter sel, alcool et tabac autant que possible.

La calvitie précoce, surtout lorsqu’elle accompagne une hypertension non traitée, n’est peut-être pas qu’un souci esthétique. Elle pourrait représenter un précieux signal d’alerte : repérer tôt ces indices permet parfois d’éviter bien des complications silencieuses…