Premier vaccin contre l’herpès chez un éléphant au Texas : un espoir renouvelé pour les éléphanteaux d’Asie

Actuellement, l'efficacité du vaccin contre l'herpès, une menace sérieuse pour l'espèce concernée, n'a pas encore été confirmée par les scientifiques. Cela soulève une question intrigante : quand aurons-nous une confirmation définitive ?

TL;DR Tess, une éléphante du zoo de Houston, a été vaccinée contre l’herpèsvirus endothéliotrope de l’éléphant (EEHV).

Le vaccin a été développé avec la technique de l’ARN messager, semblable à celle utilisée pour les vaccins contre le Covid-19.

L’efficacité du vaccin n’est pas encore confirmée, mais représente un espoir pour la prévention de l’EEHV.

Une avancée historique dans le vaccin animalier

Tess, une éléphante asiatique de 41 ans réside au zoo de Houston, Texas, est entrée dans l’histoire en juin dernier. Elle est en effet devenue la toute première de son espèce à recevoir un vaccin contre l’herpèsvirus endothéliotrope de l’éléphant (EEHV).

Une mortelle épidémie chez les éléphants

Cette maladie, principale cause de décès des éléphanteaux en captivité, se transmet entre ces géants par l’intermédiaire de leur trompe et peut provoquer une hémorragie mortelle. L’herpèsvirus, dont il existe plusieurs types comme chez l’humain, fait des ravages particulièrement en Thaïlande, pays qui présente le plus de cas dans le monde.

Un vaccin prometteur

Le vaccin administré à Tess utilise l’approche de l’ARN messager (ARNm), une technique similaire à celle exploitée pour les vaccins contre le Covid-19. Les jeunes éléphants d’Asie pourraient ainsi renforcer leur système immunitaire pour lutter contre le virus de l’herpès. Ce remède a été élaboré grâce à une collaboration avec le Dr. Paul Ling, chercheur spécialisé dans l’étude de l’herpès humain au Baylor College of Medicine à Houston.

Une lueur d’espoir ?

« Le vaccin doit permettre de prolonger l’immunité que les éléphanteaux reçoivent de leur mère à la naissance », explique le Dr. Ling. Cependant, malgré cet espoir, l’efficacité de ce vaccin n’a pas encore été confirmée scientifiquement dans la prévention de l’EEHV. En attendant cette validation, la santé de Tess est étroitement surveillée par les soigneurs du zoo.