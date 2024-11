Première détection du virus H5N1 de la grippe aviaire chez un porc aux États-Unis

Pourquoi le premier cas de grippe aviaire H5N1 chez un porc aux États-Unis est-il inquiétant ?

Tl;dr Premier cas d’influenza aviaire H5N1 détecté chez un porc aux États-Unis.

Le porc infecté appartenait à une ferme non commerciale maintenant en quarantaine.

Les experts alertent sur les risques de nouvelles transmissions interspécifiques.

Une première aux États-Unis

En une avancée majeure, le Département américain de l’Agriculture (USDA) a révélé mercredi le premier cas confirmé d’influenza aviaire H5N1 chez un porc aux États-Unis. Le porc infecté provenait d’une ferme domestique mixte, comprenant volailles et bétail, et n’a montré aucun signe de maladie selon le communiqué de presse. Cependant, lorsqu’il a été testé par précaution avec quatre autres porcs, il s’est avéré positif.

Une transmission interspécifique possible

Le communiqué de presse souligne que « le bétail et la volaille de cette ferme partageaient des sources d’eau, des logements et des équipements ; dans d’autres États, cette combinaison a permis la transmission entre espèces ». Le USDA a précisé que la ferme n’est pas une opération commerciale et n’est pas liée à l’approvisionnement alimentaire commercial. La ferme a été mise en quarantaine pour éviter la propagation de la grippe aviaire à d’autres.

Des risques pour l’homme ?

Les experts mettent en garde contre le fait que les porcs, qualifiés de « réceptacles de mélange » pour les souches de grippe, pourraient poser de nouveaux risques si le virus s’adapte à la transmission humaine. Le Dr Marc Siegel, professeur clinique de médecine à la NYU Langone Health, a déclaré à Fox News que « plusieurs types de grippe peuvent se trouver chez le porc à tout moment, et ils peuvent échanger du matériel génétique, créant de nouvelles souches ».

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un appel à la vaccination

En raison de la hausse des cas de grippe aviaire chez les animaux de ferme et les humains, des préoccupations sont exprimées quant à la possibilité d’une flambée plus large. À l’approche de la saison de la grippe, il est essentiel de vacciner le bétail pour limiter la propagation et prévenir les infections humaines.

Des symptômes de la grippe aviaire comprennent la haute température, des frissons, des douleurs corporelles, de la toux et du froid, ainsi que des difficultés respiratoires. Les symptômes gastro-intestinaux comme la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées, des douleurs thoraciques, des saignements de nez et des gencives, et une conjonctivite peuvent également se manifester. Ces premiers symptômes sont susceptibles d’apparaître 3 à 5 jours après l’exposition.