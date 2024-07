Grippe Aviaire : 4 nouvelles infections humaines confirmées dans le Colorado

Cependant, en l’absence de confirmation d’une éventuelle mutation, les autorités sanitaires américaines maintiennent leur évaluation du risque à un niveau bas. Ceci ne dispense pas chacun de rester vigilant et d’adopter des comportements préventifs pour se prémunir contre la grippe aviaire.

Les premiers cas de cette nouvelle épidémie ont été recensés dès le 1er avril dernier au Texas . Ils ont ensuite été suivis de deux autres au Michigan et un quatrième au Colorado début juillet.

Cela n’empêche pas les experts de exprimer leur inquiétude face à la progression de la contamination de l’épidémie de grippe aviaire, repérée dès le printemps dernier. Celle-ci a par ailleurs une spécificité peu commune : elle est la première à avoir affecté les vaches, en plus des volailles et des oiseaux, typiquement touchés par cette maladie.

Certes, les CDC se veulent rassurants face à cette maladie véhiculée par les animaux , soulignant que le risque pour la population américaine reste faible. Les symptômes présentés par les quatre personnes contaminées se résument principalement à des manifestations grippales et à une conjonctivite.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains ont annoncé le dimanche la découverte de quatre nouveaux cas de grippe aviaire sur leur territoire.

Ce dimanche 14 juillet, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies ont annoncé la confirmation de quatre nouveaux cas de grippe aviaire au Colorado, portant à huit le total des infections humaines au printemps aux États-Unis. Quelles mesures seront prises pour contenir la propagation de cette maladie ?

