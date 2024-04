Présentation de la campagne contre la “transmission transgénérationnelle” de violences éducatives ordinaires

La campagne de StopVEO est une initiative louable pour mettre fin à un cycle de violence qui, trop souvent, passe inaperçu. Il est essentiel de sensibiliser davantage à ces violences éducatives ordinaires. Les parents ont besoin de soutien pour comprendre l’impact de leurs actions et pour apprendre à éduquer sans violence. La loi du 10 juillet 2019 est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour changer les mentalités.

L’association travaille quotidiennement pour former les professionnels et soutenir les parents. Aider les parents à comprendre les dangers de leurs violences est essentiel, car cela peut préparer le terrain pour d’autres abus, y compris sexuels, perpétrés par d’autres adultes de l’entourage de l’ enfant .

Les violences éducatives ordinaires englobent un large spectre, allant des châtiments corporels aux humiliations verbales . Souvent banalisées, elles sont infligées aux enfants sous couvert d’éducation. “Ce ne sont pas des mini-adultes à dresser, mais des êtres en développement, à accompagner et à éduquer”, a souligné le président de StopVEO, Gilles Lazimi.

StopVEO, une association dédiée à la lutte contre les violences éducatives ordinaires, lance une campagne de sensibilisation ce mardi 23 avril, face aux dommages physiques, verbaux et psychologiques que ces violences infligent aux enfants. Quelles mesures pourraient être prises pour atténuer ces impacts ?

