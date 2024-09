Préserver ses cheveux pendant la chimiothérapie : Est-ce possible ?

Les effets de la chimiothérapie sur les cheveux sont souvent source d’angoisse pour les patients. Le cas de Kate Middleton rappelle que chaque parcours est unique et que des solutions existent pour préserver la chevelure. C’est un message d’espoir pour toutes les personnes traversant cette épreuve.

De plus, des mesures peuvent être prises pour aider à préserver les cheveux pendant la chimiothérapie. Parmi elles, le lavage des cheveux à l’eau froide avant la séance, l’utilisation de shampoing doux, le séchage naturel sans brushing, l’évitement des colorations et autres traitements agressifs, ou encore le port de bonnets légers en cas de froid.

Parmi les solutions pour limiter la perte des cheveux, l’usage d’un casque réfrigérant est courant. Cet appareil, qui diminue le débit sanguin au niveau de la tête, peut réduire la quantité d’agents chimiothérapeutiques atteignant les follicules. En France , des casques fixes et « manuels » sont disponibles, ce dernier étant jugé plus efficace. « Les deux types de casque reposent sur le même principe« , nous précise Sophie Truesdell-Ménard.

La chute des cheveux est un effet secondaire fréquent des chimiothérapies. Sophie Truesdell-Ménard, co-fondratrice et présidente de la Fondation Garde tes Cheveux, explique que « la chimiothérapie cible les cellules à division rapide« , y compris les cellules des bulbes pileux. Cependant, l’impact sur la chevelure varie en fonction du type de chimiothérapie, du dosage et de la nature des cheveux du patient. « Toutes les chimiothérapies ne sont pas dommageables pour la chevelure« , ajoute notre interlocutrice.

La duchesse de Sussex, Kate Middleton, a récemment annoncé sur Instagram la fin de son traitement contre le cancer. Malgré les neuf mois de chimiothérapie , la duchesse a conservé une chevelure impeccable, suscitant l’étonnement de nombreux internautes. Comment est-ce possible?

