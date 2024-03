Kate Middleton et la chimiothérapie préventive : décryptage

Kate Middleton a révélé vendredi dernier sur les réseaux sociaux être malheureusement atteinte d'un cancer et suivre une chimiothérapie préventive. Quels sont les détails de ce type de traitement ?

La nouvelle a secoué le monde : Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a révélé être atteinte d’un cancer. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle a partagé qu’elle avait commencé un traitement de chimiothérapie préventive suite à son opération abdominale en janvier dernier.

La chimiothérapie préventive, également connue sous le nom de traitement adjuvant, est une approche médicale mise en place après une opération dans le but de réduire le risque de réapparition et de propagation du cancer. Ce traitement, qui complète la chirurgie, est souvent privilégié pour les cancers détectés à un stade précoce.

Mais cette chimiothérapie n’est pas sans conséquences. En effet, “les chimiothérapies sont destinées à tuer les cellules cancéreuses, sans faire la distinction avec celles qui sont saines et utiles, comme les globules blancs”, comme le précise l’Institut national du cancer. Cela peut entraîner des effets secondaires tels que la fatigue, des nausées, des risques d’infection ou encore des pertes d’appétit et de poids.

La durée de ce traitement peut varier. Dans certains cas, il peut s’étendre jusqu’à deux ans en fonction de l’évolution du patient, souligne la société Roche, spécialisée dans les traitements contre le cancer.

L’avis de la rédaction

L’annonce de Kate Middleton met en lumière la réalité du cancer et la dureté des traitements. Son courage et sa transparence peuvent sensibiliser le public à l’importance du dépistage précoce et de la recherche médicale. Nous lui souhaitons une guérison rapide et sereine.