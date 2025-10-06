Chimiothérapie : 5 facteurs expliquant la perte de cheveux, ses mécanismes et la repousse

La chimiothérapie entraîne fréquemment une perte de cheveux, phénomène lié à plusieurs causes et mécanismes spécifiques. Comprendre ces processus permet de mieux anticiper la chute capillaire et d’envisager les perspectives de repousse après les traitements.

Tl;dr La chimiothérapie cible aussi les follicules pileux.

La perte de cheveux est généralement temporaire.

L’intensité varie selon la biologie individuelle.

Comprendre l’alopécie induite par la chimiothérapie

Lorsqu’un traitement contre le cancer s’impose, rares sont ceux qui ignorent à quel point la perte de cheveux bouleverse le quotidien. Ce phénomène, connu sous le nom d’alopécie induite par la chimiothérapie (AIC), s’explique principalement par le fait que les médicaments administrés s’attaquent non seulement aux cellules cancéreuses, mais aussi à d’autres cellules en division rapide – dont celles des follicules pileux. Ces cellules, très actives durant la phase de croissance (anagène), deviennent ainsi des victimes collatérales.

Mécanismes biologiques et disparités individuelles

La chute des cheveux survient car certains agents chimiothérapeutiques – pensons aux taxanes ou aux anthracyclines – entravent gravement la capacité des follicules à fabriquer de nouveaux cheveux. Des études publiées sur ScienceDirect montrent que ces médicaments provoquent souvent l’apoptose, autrement dit une mort cellulaire programmée, particulièrement marquée dans les phases de croissance active. Il n’est donc pas rare d’observer un début d’amincissement dès la deuxième semaine du traitement, avant qu’une perte plus conséquente ne se manifeste au bout de deux à trois mois.

Mais voilà : tous les patients ne réagissent pas de manière identique. Plusieurs paramètres entrent en jeu :

Âge et patrimoine génétique

État hormonal et nutritionnel

Type et épaisseur du cheveu

Certains voient tomber leurs cheveux uniformément ; d’autres constatent plutôt des zones clairsemées. Le cycle capillaire étant asynchrone d’un follicule à l’autre, cette variabilité s’explique aisément.

Le rôle du flux sanguin et du stress oxydatif

En circulant dans tout l’organisme, les agents cytotoxiques atteignent naturellement le cuir chevelu via le sang. Les zones mieux irriguées — telles que le sommet ou les tempes — sont souvent touchées en premier lieu. Par ailleurs, outre leur action directe, ces traitements génèrent un stress oxydatif important et favorisent l’inflammation locale. Le résultat ? Une fragilisation accrue des follicules, qui peut également affecter cils et sourcils.

Après la chute : perspectives de repousse et accompagnement psychologique

Si l’épreuve demeure pénible sur le plan émotionnel — car perdre ses cheveux, c’est parfois perdre une partie de soi-même — il est rassurant de rappeler que pour la grande majorité des patients, cette situation est transitoire. La repousse débute généralement entre un à trois mois après l’arrêt du traitement ; il arrive même que les premiers cheveux diffèrent légèrement en texture ou couleur (« chemo curls »). Beaucoup optent pour des perruques ou foulards pour traverser cette période délicate ; certains trouvent soutien auprès de groupes ou professionnels spécialisés.

Connaître les mécanismes biologiques sous-jacents permet d’aborder ce passage avec davantage de sérénité : être préparé mentalement facilite souvent l’acceptation et améliore l’expérience globale du traitement.