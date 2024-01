Quatre rendez-vous médicaux essentiels à respecter entre 18 et 75 ans

D'ici 2024, le dispositif "Mon bilan prévention" sera largement répandu, offrant aux médecins généralistes un moyen gratuit de surveiller tous les rendez-vous cruciaux de leurs patients tout au long de leur vie. Mais quels sont ces rendez-vous essentiels à ne pas manquer?

En 2024, le dispositif « Mon bilan prévention » se généralisera sur l’ensemble du territoire français. Cette initiative, gratuite et testée préalablement dans les Hauts-de-France, a pour but de renforcer le suivi médical des patients par leurs médecins généralistes.

Le fonctionnement de « Mon bilan prévention » est simple : il propose quatre rendez-vous gratuits, d’une durée d’une trentaine de minutes chacun, destinés à tous les adultes âgés de 18 à 75 ans. Ces consultations permettent de surveiller les moments importants de la santé des patients. L’objectif est d’évaluer les risques de complications et de détecter les éventuelles fragilités.

D’après les chiffres récents de l’Insee, l’état de santé perçu par les hommes et les femmes varie fortement avec l’âge. Jusqu’à 29 ans, près de la moitié des femmes et des hommes estiment être en très bonne santé, mais ce taux diminue à 30% chez les personnes âgées de 30 à 49 ans.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

« Mon bilan prévention » cible quatre tranches d’âge correspondant à des étapes cruciales de la vie d’un patient :

L’avis de la rédaction

Cette initiative est une avancée majeure dans le domaine de la prévention santé. En proposant un suivi régulier et gratuit, elle permet une prise en charge précoce des problèmes de santé et favorise une meilleure connaissance de son corps. On ne peut qu’espérer que ce dispositif inspirera d’autres pays.