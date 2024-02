Quelles maladies peuvent perturber votre cycle menstruel ?

Il peut être stressant d'avoir un retard de règles, qui peut être dû à diverses causes, y compris certaines maladies, et non seulement à une grossesse. Des symptômes précurseurs peuvent être détectés. Connaissez-vous ces symptômes ?

Tl;dr Le retard des règles peut être stressant et être dû à plusieurs causes.

Une thyroïde hyperactive peut dérégler le cycle menstruel.

Le Syndrome des ovaires polykystiques est une cause fréquente de retard des règles.

L’endométriose peut également provoquer un retard des règles.

Retard des règles : un phénomène source de stress

Le retard des règles est un événement qui peut susciter une grande inquiétude. Si la première pensée qui vient à l’esprit est souvent la possibilité d’une grossesse, d’autres facteurs peuvent en être la cause, comme le stress, les problèmes de poids, un changement drastique dans le mode de vie, l’arrêt de la pilule contraceptive ou certaines maladies.

Les maladies qui peuvent affecter le cycle menstruel

Plusieurs troubles peuvent provoquer un retard des règles. Parmi eux, on retrouve la thyroïde hyperactive, une anomalie qui peut perturber le cycle menstruel et influencer la fertilité. Cette affection est généralement causée par la maladie de Graves-Basedow ou par une simple inflammation de la thyroïde. Elle peut aussi entraîner des symptômes comme des sueurs excessives, une perte de poids significative malgré un appétit normal, ou encore un tremblement des mains.

Des syndromes hormonaux en cause

Le Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est une autre cause possible. Cette affection hormonale courante, qui touche 8 à 13% des femmes en âge de procréer, se manifeste principalement par des anomalies du cycle menstruel, des taux excessifs d’androgènes et des kystes dans les ovaires, pouvant conduire à l’infertilité.

Endométriose, une maladie encore mal comprise

Enfin, l’endométriose, maladie chronique qui affecte près de 10% des femmes dans le monde, peut également provoquer un retard des règles. Cette maladie se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Si les causes de l’endométriose restent inconnues, de nombreux symptômes ont été identifiés, dont des douleurs pelviennes chroniques, des ballonnements ou des saignements.