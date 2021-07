Quelles sont les parties du corps touchées par l’arthrose ?

Tour d’horizon des articulations auxquelles s’attaque ce genre de rhumatisme.

Des cervicales aux pieds, dès lors qu’il y a une articulation, l’arthrose peut venir mettre son grain de sable dans la belle mécanique que constitue votre corps ! Justement, c’est cette verticale, de haut en bas, que nous allons suivre pour vous présenter les parties du corps pouvant être touchées, et vous donner des précisions sur chacun de ces types d’arthrose.

L’arthrose cervicale

La cervicarthrose est l’une des formes les plus courantes d’arthrose chez les personnes de plus de 50 ans. Elle concerne les vertèbres de la C4 à la C7, suite à une lente érosion des cartilages au niveau du rachis. Des maux de tête peuvent accompagner les douleurs.

Le diagnostic d’une cervicarthrose peut être posé après examen clinique de la personne, lequel peut être accompagné de radiographies de la colonne vertébrale. Dès la trentaine, tout personne peut y être exposée, et elles sont déjà 50% à en souffrir dans la quarantaine.

L’omarthrose (épaules)

La douleur est le symptôme principal de l’arthrose situant au niveau des épaules, avec la gêne dans les mouvements. Pour la soulager, des infiltrations régulières de corticoïdes, accompagnées de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires, pourront être nécessaires, ainsi qu’une rééducation en cabinet de kinésithérapie. Et en cas d’évolution, la pose d’une prothèse pourra être recommandée.

Dos, lombaires et arthrose

L’arthrose de la colonne vertébrale est la forme la plus fréquemment diagnostiquée parmi les personnes de 65 à 75 ans. Les vertèbres lombaires sont le plus souvent touchées, il s’agit de lombarthrose. Une autre forme est l’arthrose zygapophysaire, qui touche comme son nom l’indique les articulations zygapophysaires, lesquelles se trouvent entre les arcs vertébraux.

Une infection des disques intervertébraux, une inflammation vertébrale, un traumatisme ou une scoliose peuvent expliquer une arthrose du dos et des lombaires.

L’arthrose du coude

Ce rhumatisme est bien moins fréquent que ceux survenant aux niveaux du genou et de la hanche. Il survient avec une grande fréquence de répétitions de gestes, qui génèrent des lésions ou des microtraumatismes sur cette articulation. Deux populations sont particulièrement susceptibles d’en souffrir :

Les sportifs comme les adeptes de sports de raquettes : tennis de table, de tennis, de squash ou de badminton…,

Les professionnels tels les coiffeurs, peintres, maçons, en souffrent également, car ils sont sujets à des troubles musculo-squelettiques fréquents.

Les doigts et poignets

L’arthrose digitale (des doigts) est plus ou moins handicapante selon l’évolution de la maladie. Dans la majorité des cas de ce rhumatisme, il survient aux alentours de 50 ans, et bien souvent parmi la population des femmes ménopausées, en raison du rôle des hormones.

Les articulations interphalangiennes distales (IPD), qui se trouvent entre la deuxième phalange et la troisième phalange, sont plus régulièrement touchées que les articulations interphalangiennes proximales (IPP) ou les articulations métacarpo-phalangiennes (MCP). La dégénérescence du cartilage, une maladie métabolique ou des anomalies de la main sont les causes principales de cette arthrose.

La coxarthrose (hanche)

Dans ce cas, c’est le cartilage localisé entre le fémur et le bassin qui est touché. Cette coxarthrose est qualifiée de primitive lorsqu’aucune cause n’ets à chercher du côté de l’anatomie ou d’un quelconque traumatisme. En revanche, elle sera secondaire quand elle sera la conséquence d’une maladie sous-jacente ou d’une malformation congénitale ou acquise.

Mais le surpoids, l’hérédité, des charges excessives ou des chocs peuvent expliquer la coxarthrose. Même des années plus tard après le traumatisme.

La gonarthrose (genou)

L’arthrose du genou est l’une des plus fréquentes après l’âge de 65 ans, et les femmes y sont plus sujettes. Hors vieillissement naturel, un haut niveau sportif, des antécédents génétiques ou des maladies métaboliques peuvent expliquer sa survenue tout comme le surpoids.

L’arthrose du pied et de la cheville

L’articulation de la cheville est le plus fréquemment la première à être touchée par la dégénérescence du cartilage du pied. Assez rare, les sportifs de haut niveau sollicitant beaucoup leurs pieds sont sont les plus impactés. Des entorses ou des fractures peuvent être des facteurs de risque d’apparition de ce type d’arthrose. Mais des malformations anatomiques, comme l’hallux valgus, sont souvent observées chez des patients souffrant de cette arthrose.