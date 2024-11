Qu’est-ce que la cocaïne rose ? La nouvelle drogue de synthèse liée au décès de Liam Payne

Le mystère de la "Pink Cocaine", la nouvelle drogue de designer liée à la mort tragique de Liam Payne.

Tl;dr La « cocaïne rose » gagne en popularité dans les boîtes de nuit américaines.

La composition de cette drogue est variable et imprévisible, rendant son utilisation très dangereuse.

Elle est surtout présente dans les villes avec une scène de nuit active.

La montée de la « cocaïne rose » dans les boîtes de nuit américaines

Dans l’univers nocturne des États-Unis, un nouveau cocktail de drogues a fait son apparition. Connue sous le nom de « cocaïne rose », cette substance fait son chemin dans les boîtes de nuit, suscitant l’inquiétude des centres antipoison américains.

Un mélange imprévisible et dangereux

La composition de cette drogue est tout sauf stable. Elle contient souvent un mélange de kétamine, d’ecstasy (MDMA), de caféine et d’un colorant alimentaire rose vif. Cependant, elle peut aussi contenir du 2-CB synthétique, de la méthamphétamine et des opioïdes. « On l’appelle cocaïne rose, mais elle ne contient généralement pas de cocaïne. En même temps, elle peut en contenir car on ne sait jamais vraiment ce qu’il y a dedans », a déclaré Maryann Amirshahi, directrice médicale du National Capital Poison Center.

Les effets de ce mélange sont imprévisibles, car ils dépendent de la composition exacte de chaque lot. Cela rend l’utilisation de cette drogue particulièrement risquée. Les utilisateurs peuvent avoir des réactions différentes à chaque fois qu’ils la consomment, en raison de la variabilité de la composition.

Les dangers de la « cocaïne rose »

La « cocaïne rose » peut provoquer une augmentation de la température corporelle, de la pression artérielle, du rythme cardiaque et des niveaux d’anxiété. L’utilisation à long terme peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, de problèmes cardiaques et de dépendance. « Si le mélange contient de la MDMA, une autre chose que nous craignons, ce sont les niveaux de sodium très bas qui peuvent vous faire avoir des convulsions », a ajouté Amirshahi.

De plus, certains utilisateurs mélangent souvent la cocaïne ordinaire avec de l’alcool, pensant que cela « équilibrera » les effets, ce qui les pousse à boire encore plus.

Présence et conséquences

La « cocaïne rose » est surtout présente dans les villes avec une scène de nuit active, comme Miami, New York et Los Angeles. Le traitement de la toxicité de la « cocaïne rose » dépend de la gravité de la réaction de l’individu et des drogues présentes dans le mélange. En cas de réaction grave, il est recommandé d’appeler le 911 ou de se rendre à l’urgence la plus proche.

Prendre une substance inconnue comporte toujours des risques sérieux. La « cocaïne rose » peut affecter les personnes différemment en fonction de l’environnement dans lequel elles l’utilisent et de tout facteur de santé sous-jacent qu’elles pourraient avoir.