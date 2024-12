Le Vidal, référence médicale en France, définit la constipation comme une difficulté à évacuer les selles.

Cela correspond alors à une diminution du nombre de selles hebdomadaires ou à un passage à la selle douloureux. Des symptômes passagers à la constipation chronique, cet inconfort peut rapidement prendre des proportions préoccupantes. Faisons la lumière sur ce problème de santé, sur ses causes, ainsi que sur les solutions pratiques pour vous en prémunir.

Causes de la constipation

Première responsable, l’alimentation joue un rôle crucial dans l’apparition de la constipation. Un bol alimentaire pauvre en fibres et riche en sucre est souvent en cause. De même, les régimes amaigrissants privent le corps d’un apport calorique adapté, résultant en une constipation.

Découvrez d’autres causes de la constipation avec Hépar afin d’améliorer votre hygiène de vie et dire adieu à ce problème. Il est notamment possible de mettre en cause :

Le manque d’activité physique, qui impacte la tonicité des muscles abdominaux, pourtant essentielle dans le processus d’élimination.

Une hydratation insuffisante, qui rend les selles plus sèches et difficiles à évacuer de l’organisme.

Le stress, qui peut perturber le transit intestinal.

Aussi, la douleur étant la principale répercussion de la constipation, elle entraîne une appréhension qui perpétue le problème.

Impact de la constipation sur le quotidien

Si elle n’est pas rapidement prise en charge, la constipation peut évoluer d’une simple perturbation du métabolisme à une réelle menace pour le bien-être et la santé. Les risques associés, comme l’apparition d’hémorroïdes, peuvent entraîner un repli sur soi. L’utilisation de laxatifs provoque parfois l’effet inverse et enferme les personnes touchées dans un cercle vicieux, entre épisodes de constipation et diarrhées. La gêne abdominale et le désarroi persistants entravent également le processus de guérison.

Solutions pour soulager la constipation

Heureusement, une fois la constipation installée, il existe des solutions pour rééquilibrer le transit. Une bonne hydratation est primordiale. Riche en magnésium et en calcium, l’eau d’Hépar favorise la bonne régulation des selles. Cette eau unique améliore votre santé intestinale, surtout lorsqu’elle est alliée à une activité physique régulière.

Afin d’éviter les désagréments associés à l’apparition de la constipation, comme les lourdeurs abdominales et une baisse d’humeur, il convient d’attacher une importance particulière à la quantité comme à la qualité d’eau consommée quotidiennement. Un mode de vie actif sous-tend également une bonne santé physique et mentale.