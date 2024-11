6 aliments facilitant le transit et soulageant la constipation matinale

Découvrez ces 6 aliments miracles qui soulagent la constipation et améliorent votre transit dès le matin !

Tl;dr La constipation est une affection courante pouvant être traitée par l’alimentation.

Les prunes, les graines de lin moulues, l’avoine, les haricots, les figues et les patates douces aident à soulager la constipation.

L’incorporation régulière de ces aliments dans l’alimentation peut réduire significativement la constipation.

La constipation : un mal courant et ses remèdes alimentaires

La constipation est une affection qui touche presque tout le monde à un moment ou à un autre. Elle peut être causée par la prise de certains médicaments, le manque d’activité physique, la grossesse, voire la déshydratation. Si elle n’est pas traitée, la constipation peut entraîner des hémorroïdes, des fissures anales ou même une incontinence fécale. Heureusement, dans la plupart des cas, la constipation peut être résolue en adoptant une alimentation qui favorise le transit intestinal.

Reconnaître les symptômes de la constipation

Les personnes atteintes de constipation peuvent présenter les symptômes suivants :

Des selles dures, sèches ou grumeleuses

Des douleurs lors de la défécation

Une perte d’appétit due à une sensation persistante de satiété

Des ballonnements

Les aliments qui aident à traiter la constipation

Certains aliments sont particulièrement efficaces pour traiter la constipation. Voici six d’entre eux qui peuvent facilement être intégrés à votre alimentation quotidienne.

Les prunes

Les prunes sont l’un des remèdes les plus connus contre la constipation. Elles contiennent plus de 12 grammes de fibres alimentaires par tasse et sont également riches en sorbitol, une substance qui agit comme un probiotique. Si vous n’avez pas de prunes fraîches à portée de main, le jus de prune est une très bonne alternative.

Les graines de lin moulues

Les graines de lin contiennent des fibres solubles et insolubles qui favorisent le transit intestinal. Pour une meilleure digestion, préférez les graines de lin moulues aux graines entières.

L’avoine

Riche en vitamines, minéraux et antioxydants essentiels, l’avoine est un excellent aliment pour la santé intestinale. Elle contient notamment une grande quantité de fibres solubles qui facilitent le passage des selles.

Les haricots

Les haricots sont une excellente source de fibres solubles et insolubles. En plus de leur teneur en fibres, ils contiennent également beaucoup d’eau, ce qui contribue à prévenir la constipation.

Les figues

Les figues séchées contiennent une grande quantité de fibres. Elles peuvent être consommées seules ou ajoutées à des salades de fruits, ou encore transformées en confiture.

Les patates douces

En plus de leur teneur en fibres, les patates douces sont riches en vitamines et minéraux. Leur consommation régulière peut aider à réduire les douleurs et les difficultés lors de la défécation.