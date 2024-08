Rappel massif de 110.000 boîtes d’amoxicilline suite à une contamination bactérienne

C’est une situation qui exige une grande vigilance et une communication continue pour assurer la sécurité et le bon déroulement de cette opération de rappel.

Les laboratoires Teva Santé et Sandoz ont informé l’ANSM qu’ils ont lancé des investigations internes toujours en cours. Des mesures ont été mises en œuvre pour savoir si d’autres lots sont également affectés.

Heureusement, « elle ne présente pas de risque pour la santé humaine hormis d’exceptionnelles intoxications alimentaires », rassure l’agence. Depuis que les lots ont été commercialisés en 2023 et 2024, les laboratoires ont assuré ne pas avoir reçu de signalement de la part des clients.

L’ANSM a communiqué ce mardi qu’environ 110.000 boîtes d’amoxicilline étaient impliquées dans ce rappel massif. « Nous avons été informés par les laboratoires Teva Santé et Sandoz de la présence en quantité supérieure à la norme autorisée d’une bactérie non pathogène » précise l’ANSM. Les lots concernés sont commercialisés par ces deux laboratoires :

