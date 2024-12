Réduire l’acide urique grâce à 5 postures de yoga

Cinq postures de yoga pour réduire le niveau d'acide urique dans votre corps.

Tl;dr Une accumulation d’acide urique peut causer des douleurs articulaires et la goutte.

Le yoga peut aider à réduire naturellement les niveaux d’acide urique.

Cinq postures de yoga sont particulièrement bénéfiques à cet égard.

Le yoga, un remède naturel contre l’acide urique

Une accumulation d’acide urique dans l’organisme peut être à l’origine de douleurs articulaires et d’autres maladies douloureuses comme la goutte. Bien qu’une alimentation équilibrée et une bonne hydratation soient essentielles, le yoga peut également être très bénéfique. En effet, certaines postures de yoga, appelées asanas, aident le corps à se purifier, stimulent la circulation sanguine et favorisent la digestion, contribuant ainsi à réduire les niveaux d’acide urique. Voici cinq asanas qui vous aideront à maintenir des niveaux d’acide urique sains.

Trikonasana (Posture du triangle)

La Trikonasana est une excellente posture de yoga pour améliorer la digestion et le métabolisme, ce qui aide à éliminer l’excès d’acide urique du corps. La pratique de cette posture stimule les organes abdominaux, favorise la circulation sanguine et améliore l’élimination des toxines, dont l’acide urique.

Bhujangasana (Posture du cobra)

La Bhujangasana renforce les reins et améliore leur efficacité à éliminer l’excès d’acide urique. Cette posture favorise le fonctionnement des reins, détoxifie le système et améliore la souplesse du bas du dos, soulageant ainsi les raideurs articulaires causées par une teneur élevée en acide urique.

Pawanmuktasana (Posture de libération des gaz)

Ciblant le tractus digestif, la Pawanmuktasana aide à l’expulsion des gaz et améliore le métabolisme, deux facteurs essentiels pour réduire l’acide urique. Cette position stimule les organes digestifs, améliore l’excrétion des déchets, notamment l’acide urique, et réduit les ballonnements.

Ardha Matsyendrasana (Posture du demi-seigneur des poissons)

Le foie et les reins, qui sont en charge de l’élimination de l’excès d’acide urique du corps, bénéficient de la détoxification offerte par cette posture torsadée. Le mouvement de torsion compresse les organes abdominaux, favorise des taux normaux d’acide urique et détoxifie les reins et le foie.

Shavasana (Posture du cadavre)

Bien qu’elle puisse sembler simple, la Shavasana aide à réduire le stress, un facteur clé dans l’accumulation d’acide urique. Le stress peut augmenter le métabolisme des purines, entraînant des niveaux plus élevés d’acide urique. La Shavasana favorise la relaxation et réduit les déséquilibres hormonaux induits par le stress, qui peuvent indirectement contribuer à des niveaux élevés d’acide urique.