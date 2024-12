Catur Svanasana : la posture de Yoga qui pourrait soulager tous les maux de dos et de cou

La posture de yoga appelée Catur Svanasana pourrait bien être la solution miracle pour soulager tous les maux de cou et de dos.

Tl;dr La posture de yoga Catur Svanasana soulage les douleurs cervicales et dorsales.

Cette asana renforce et étire les muscles, prévenant les futures douleurs.

La position du dauphin offre une approche globale pour aborder les causes de ces douleurs.

Le Yoga pour soulager les douleurs de bureau

Le mal de dos et les douleurs cervicales sont devenus une réalité omniprésente pour ceux qui pratiquent un travail de bureau. Si les analgésiques peuvent offrir un soulagement temporaire, le yoga pourrait bien proposer une approche globale pour traiter les causes profondes de ces douleurs. La posture de yoga appelée Catur Svanasana, plus communément connue sous le nom de posture du dauphin, offre une solution efficace à ce problème.

Qu’est-ce que la posture du dauphin ?

La posture du dauphin, ou Catur Svanasana, est une asana de yoga semblable à la posture du chien tête en bas, avec les avant-bras posés sur le sol. Elle cible les épaules, la colonne vertébrale et le tronc en combinant renforcement musculaire et flexibilité. « Une étude de 2011 sur le yoga comme thérapie a clairement montré que le yoga améliore le bien-être et peut atténuer le stress physique et mental ». Cette affirmation est particulièrement illustrée par la posture du dauphin qui relâche les tensions dans les zones clés telles que le haut du corps où le stress tend à s’accumuler.

Pour tirer le meilleur parti de la posture du dauphin sans contraindre votre corps, voici un guide étape par étape :

Commencez par placer vos mains et vos genoux sur le tapis dans une posture de table, avec les genoux sous les hanches et les poignets juste sous les épaules.

Fléchissez vos orteils et soulevez vos hanches pour faire un « V » inversé avec votre corps en expirant, en poussant avec vos avant-bras et en soulevant vos hanches vers le plafond.

Maintenez la position pendant 5 à 10 respirations profondes, en vous concentrant sur une respiration régulière et uniforme.

Les bienfaits de la posture du dauphin

Cette posture simple mais puissante offre une série de bénéfices qui vont au-delà du soulagement des douleurs cervicales et dorsales. Voici quelques-uns de ses avantages :

Elle renforce les épaules, le tronc et les jambes, ce qui contribue à soutenir la colonne vertébrale.

Elle allonge et étire la colonne vertébrale, aidant à prévenir le tassement dû à une position assise prolongée.

Elle dénoue les tensions dans le cou et la nuque en assouplissant les épaules et le haut du dos.

La cause la plus fréquente des douleurs dorsales est une faiblesse musculaire ou une mauvaise posture, tandis que les douleurs cervicales peuvent être dues à une tension ou un stress. La posture du dauphin aborde ces deux problèmes en renforçant les muscles de soutien et en étirant doucement les zones tendues.