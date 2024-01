Réformes de la Sécurité Sociale en 2024 : Comment cela vous affectera-t-il ?

La loi de financement de la Sécurité sociale 2024, adoptée le 4 décembre dernier, envisage plusieurs modifications majeures : amélioration de l'accès aux soins, renforcement du rôle des pharmaciens et réduction des arrêts de travail en France. Quels seront les impacts de ces changements ?

En vigueur depuis le 1er janvier, la Loi de financement de la Sécurité sociale 2024 (LFSS) marque un tournant significatif dans la politique de santé française. Adoptée définitivement le 4 décembre dernier, cette loi va modifier en profondeur l’accès aux soins, l’attribution des aides sociales et le rôle des pharmaciens.

La LFSS 2024 se veut également être une réponse aux besoins spécifiques des jeunes de moins de 26 ans. Ainsi, deux nouvelles dispositions ont été introduites :

Par ailleurs, face à la hausse des arrêts maladie, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles. Désormais, un médecin contrôleur pourra suspendre le versement des indemnités si l’arrêt est jugé injustifié. De plus, les arrêts de travail prescrits en téléconsultation sont limités à trois jours maximum.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le texte de loi prévoit également un “recrutement massif” dans les Ehpad avec 6.000 postes supplémentaires en 2024, et un objectif de 50.000 d’ici à 2030. Cette mesure est accompagnée d’une augmentation des allocations pour les proches aidants, avec la création d’un droit renouvelable à l’allocation journalière.

Enfin, la LFSS 2024 offre plus de responsabilités aux pharmaciens. Ils peuvent désormais délivrer sans ordonnance certains médicaments, comme les antibiotiques contre les angines et les cystites, suite à un Test rapide d’orientation diagnostique (TROD) positif. Ils peuvent aussi délivrer des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement.

L’avis de la rédaction

Cette réforme de la Sécurité sociale donne un nouvel élan à notre système de santé. Elle semble être un pas vers un système plus équitable et efficient. Toutefois, son succès dépendra de sa mise en œuvre effective et du suivi rigoureux de ses dispositions.