Sécu : les stratégies du gouvernement pour économiser 3,5 milliards d’euros en 2024

Le gouvernement a présenté à l'Assemblée le 27 septembre dernier le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024. Les députés commencent à l'examiner ce mardi 24 octobre. Ce projet propose des mesures principales permettant à l'Assurance maladie d'économiser 3,5 milliards d'euros. Quelles sont ces mesures d'économie?

Le 27 septembre dernier, un projet majeur a été déposé à l’Assemblée. Il s’agit du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024. Soutenu par Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Aurélien Rousseau, ce projet s’articule autour d’un objectif central : réaliser des économies de 3,5 milliards d’euros pour l’Assurance maladie.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures sont envisagées. Parmi elles, une lutte renforcée contre la fraude sociale, notamment celle liée aux micro-entrepreneurs employés par les plateformes numériques. De plus, le contrôle des arrêts maladie sera renforcé, avec la possibilité pour le médecin mandaté par l’employeur de suspendre le versement des indemnités en cas d’arrêt jugé injustifié.

Le texte prévoit aussi d’encourager l’usage des transports partagés par les patients. En cas de refus sans motif valable de partager un véhicule sanitaire, les frais avancés ne seront remboursés que sur la base du prix d’un transport partagé. Par ailleurs, face à la pénurie de médicaments, la délivrance à l’unité sera privilégiée en cas de rupture de stock.

Enfin, le projet de loi prévoit la gratuité de certains produits de santé pour les moins de 26 ans, comme les protections périodiques réutilisables et les préservatifs, afin de garantir une meilleure accessibilité à ces produits essentiels.

Ce projet de loi est audacieux et promet des changements significatifs pour la gestion de la Sécurité sociale. Toutefois, son succès dépendra de l’application effective de ces mesures et de l’adhésion des acteurs concernés. Il est primordial que les économies réalisées soient réinvesties pour améliorer la qualité des soins et l’accès à la santé pour tous.