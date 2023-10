Une étude récente révèle les principales inquiétudes santé des Français

Selon une étude récente, les Français se préoccupent principalement de problèmes de santé tels que le cancer et le stress. Quelles pourraient être les solutions pour pallier ces inquiétudes croissantes ?

Tl;dr Le cancer et le stress préoccupent le plus les Français en matière de santé.

La santé mentale est de plus en plus considérée comme un problème majeur.

La pandémie a affecté la santé mentale des jeunes, avec une augmentation des cas d’idées suicidaires et d’angoisse.

62% des Français estiment que de nombreuses personnes ne peuvent pas bénéficier de soins de santé de qualité.

Selon une enquête récente d’Ipsos, le cancer et le stress dominent les préoccupations de santé des Français. En effet, 57% des personnes interrogées en septembre 2023 ont désigné le cancer comme étant le problème de santé le plus préoccupant, en hausse par rapport à 46% l’année précédente.

Le poids croissant de la santé mentale

Plus surprenant encore, l’étude révèle une préoccupation croissante pour la santé mentale. Les chiffres montrent que 35% des participants considèrent ce problème comme essentiel, contre seulement 10% entre 2018 et 2020. Cela marque une augmentation significative et reflète une prise de conscience collective concernant l’importance de la santé mentale.

Des conséquences de la pandémie toujours présentes

La pandémie de Covid-19 a également eu des effets durables. Selon Santé Publique France, la santé mentale des Français, notamment chez les jeunes, reste précaire. Les visites aux urgences pour “gestes et idées suicidaires, troubles de l’humeur et troubles anxieux” ont augmenté chez les moins de 18 ans.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Accessibilité et qualité des soins : un défi en France

En dépit de ces préoccupations, 62% des répondants à l’enquête estiment que beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à des soins de qualité. Par ailleurs, 46% anticipent une détérioration des services de santé locaux. Des chiffres qui appellent à une réflexion sur l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des soins en France.