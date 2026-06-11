Regarder du sport ferait du bien au moral, selon plusieurs études

Du stade au canapé, suivre une compétition sportive est associé à moins de solitude et plus de satisfaction de vie. Avec une limite importante, quand même.

En bref Le sport regardé est lié à un mieux-être

Le lien social semble jouer un rôle central

Attention, les études montrent surtout une corrélation

Regarder un match ne relève pas seulement du loisir. D’après plusieurs travaux cités par des chercheurs de l’Anglia Ruskin University, les personnes qui suivent du sport rapportent en moyenne un bien-être psychologique plus élevé que celles qui n’en regardent pas. Et ce point n’est pas anodin, parce qu’un meilleur bien-être va souvent de pair avec une meilleure santé physique et une vie plus longue.

Ce que montrent vraiment les chiffres

L’étude mise en avant repose sur les données de 7 209 adultes de 16 à 85 ans vivant en Angleterre, issues de la Taking Part Survey commandée par le gouvernement britannique. Les chercheurs observent que les personnes ayant assisté à un événement sportif en direct dans l’année disent plus souvent être satisfaites de leur vie, ressentir davantage que leur vie a du sens, et se sentir moins seules.

Ce n’est pas une petite nuance. La solitude, le sentiment d’utilité et la satisfaction de vie sont des indicateurs classiques de bien-être.

Du direct à la télévision, le bénéfice ne s’arrête pas au stade

Autre point intéressant, il n’est pas nécessaire d’être dans les tribunes. D’autres études citées dans la source montrent que regarder du sport à la télévision ou en ligne est aussi associé à moins de symptômes dépressifs que ne pas en regarder. Et plus la fréquence de visionnage augmente, plus cette association paraît marquée.

Même constat sur le sentiment d’épanouissement dans la vie. En gros, que l’on suive une rencontre en direct, sur écran ou sur internet, le lien statistique reste présent.

Pourquoi le sport agit surtout comme un lien social

L’explication avancée tient à l’identité sociale. On cherche des groupes auxquels appartenir, et le supportérisme en est un très bon exemple. Soutenir la même équipe crée une communauté, avec du soutien émotionnel à la clé.

La source cite aussi des travaux montrant que les supporters très attachés à leur équipe se sentent davantage soutenus par les autres fans, ce qui renforce leur satisfaction de vie. Les succès du groupe profitent alors au moral collectif, tandis qu’une défaite pousse plus facilement à prendre ses distances pour se protéger.

Ce que la science ne permet pas encore d’affirmer

Mais il faut rester rigoureux. Ces résultats sont corrélationnels. Ils ne prouvent pas que regarder du sport cause, à lui seul, une meilleure santé mentale. D’autres facteurs peuvent intervenir, comme le niveau de richesse ou le nombre d’amis.

Les auteurs ajoutent tout de même un élément qui va dans leur sens. Une étude japonaise avec imagerie cérébrale a observé que des zones liées à la récompense psychologique s’activaient davantage devant un sport très populaire, comme le baseball, que devant un sport moins populaire, comme le golf.

Pourquoi cela compte concrètement pour vous

Le point le plus solide, finalement, c’est le partage. Les bénéfices ne semblent pas réservés au stade. On peut aussi retrouver ce sentiment de communauté depuis son salon, à condition de vivre l’expérience avec d’autres, même à distance. Pas de miracle, pas de certitude absolue. Mais pour une fois, suivre une compétition peut faire un peu plus que passer le temps.