Rendre mortelle la reproduction des moustiques pour freiner la propagation des maladies

La propagation des maladies pourrait être freinée en rendant mortelle l'accouplement des moustiques grâce à une substance toxique dans leur sperme.

Tl;dr Des moustiques génétiquement modifiés pour produire du sperme toxique pourraient aider à lutter contre les maladies tropicales.

La technique vise à éliminer les femelles moustiques, responsables de la transmission de maladies comme le paludisme et la dengue.

Les premiers essais ont été effectués sur des mouches à fruits, avec des résultats encourageants.

Une arme innovante contre les maladies tropicales

Des chercheurs australiens ont récemment mis au point une arme potentiellement redoutable dans la lutte contre les maladies tropicales. L’arme en question n’est autre que le moustique lui-même, génétiquement modifié pour produire du sperme toxique.

Le « mâle toxique », une solution prometteuse

La méthode, appelée « technique du mâle toxique », consiste à élever des moustiques qui expriment des protéines venimeuses dans leur sperme. Une fois qu’ils ont copulé, ces mâles toxiques entraînent la mort des femelles.

Il est essentiel de cibler spécifiquement les femelles moustiques, car elles sont les seules à piquer et à se nourrir de sang, transmettant ainsi des maladies comme le paludisme et la dengue.

Vers un contrôle des nuisibles plus durable

Selon Sam Beach, scientifique à l’Université Macquarie en Australie, cette méthode pourrait être aussi rapide que l’utilisation de pesticides, sans nuire à d’autres espèces bénéfiques. « Cette solution innovante pourrait transformer notre gestion des nuisibles, offrant l’espoir de communautés plus saines et d’un futur plus durable », a-t-il déclaré.

Les premiers essais de preuve de concept ont été réalisés sur des mouches à fruits, une espèce de laboratoire couramment utilisée pour son cycle de vie court de deux semaines. Les scientifiques ont constaté que les mouches femelles qui s’accouplaient avec des mâles « toxiques » avaient une durée de vie significativement réduite.

Prochaines étapes : tests sur les moustiques et évaluation des risques

L’équipe de recherche, dirigée par le chercheur Maciej Maselko, prévoit maintenant de tester la méthode sur des moustiques. « Nous devons encore l’implémenter chez les moustiques et effectuer des tests de sécurité rigoureux pour nous assurer qu’il n’y a pas de risques pour les humains ou d’autres espèces non ciblées », a-t-il précisé.

La recherche a été décrite dans un article publié par la revue Nature Communications.