Risque de triplement des décès liés à la chaleur en Europe d’ici 2100 : une étude alarmante

D'après une étude récente de The Lancet, les pays du sud de l'Europe seraient les plus impactés par une hausse de la mortalité en cas d'augmentation des températures de 3 à 4 °C. Quels sont les facteurs expliquant cette vulnérabilité ?

Les conséquences du réchauffement climatique sur la mortalité en Europe

Une récente enquête publiée dans The Lancet met en lumière les effets alarmants du réchauffement climatique sur la mortalité en Europe. Les pays du sud, dont la Grèce, l’Italie, l’Espagne et la France, seraient les plus gravement touchés par une élévation des températures de 3 à 4 °C. Cette situation représente un défi majeur pour les services de santé et pourrait entraîner un renversement de la tendance actuelle où les décès liés au froid dominent.

L’impact inégal sur l’Europe

Les chercheurs ont souligné que dans un scénario d’augmentation de 3 °C, les décès attribués à la chaleur seraient plus prévalents dans les pays du sud de l’Europe. Les projections indiquent une augmentation significative de ces décès, notamment en Grèce, en Italie, en Espagne et en France. Cette disparité pourrait entraîner une augmentation considérable de la mortalité dans le sud par rapport au nord du continent d’ici 2100.

Prévisions incertaines et progression alarmante

Malgré la complexité de prévoir avec certitude les décès liés aux températures, les études récentes mettent en lumière une réalité inquiétante. En 2023, 47 690 personnes sont décédées en Europe à cause de la chaleur, indiquant une progression alarmante de la mortalité liée aux températures élevées. Avec des températures en constante hausse, 2024 pourrait dépasser les records de chaleur précédents.

L’avis de la rédaction

Il est crucial que les gouvernements prennent des mesures significatives pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs sur la santé publique. La sensibilisation et l’action collective sont essentielles pour protéger les populations les plus vulnérables et préserver notre planète pour les générations futures.